Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite 3 settembre, programma, tv, streaming

Ultima giornata della seconda fase dei Mondiali di basket 2023 in svolgimento in Asia con ancora tantissimi verdetti da emettere. Oggi, domenica 3 Settembre, sono in programma otto partite dalle quali usciranno le migliori Nazionali del Mondo che accederanno ai quarti di finale previsti tra martedì 5 e mercoledì 6 Settembre.

S’incomincia alle 9:30 italiane da Okinawa (Giappone) con il match tra Australia e Georgia (girone K): le due squadre sono oramai estromesse dalla competizione, ma vogliono comunque chiudere al meglio la seconda fase. Alle 10:00 sarà il turno dell’Italia, che a Manila (Filippine) affronta il temibile Porto Rico (girone I) in un match da ‘dentro o fuori’: in caso di vittoria gli Azzurri sarebbero certi del passaggio del turno. Alle 10:40 match tutto europeo tra la Grecia di Itoudis ed il Montenegro (girone J, Manila) per il terzo posto del gruppo, mentre alle 11:45 a Jakarta (Indonesia) il Brasile contende alla Lettonia di Luca Banchi un posto per i quarti di finale.

Sfida stellare alle 13:10 tra la Germania di Dennis Schröder e la Slovenia di Luka Doncic (girone K, Okinawa): chi vince centra il primo posto, chi perde scala in seconda posizione. Alle 14:00 è prevista invece l’altra partita del girone I – quello dell’Italia – tra la Repubblica Dominicana e la Serbia: anche in questo caso chi esce vincitrice dal confronto accede ai quarti di finale rispendendo a casa la sconfitta. Alle 14:40, sempre a Manila, gli Stati Uniti e la Lituania si giocano il primo posto del girone J – da cui si capirà chi potrebbero incrociare gli Azzurri nel turno successivo. Completa il programma l’altro ‘big match’ di giornata tra il Canada e la Spagna di Sergio Scariolo. Entrambe sono state sorprese dalla matricola Lettonia, ritrovandosi così spalle al muro: chi prevale passa il turno, chi viene sconfitto saluta la competizione.

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario delle partite odierne, con gli orari che fanno riferimento al fuso orario di Roma. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2 HD per Italia-Porto Rico e per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201) della medesima partita, con Sky Sport Arena (canale 204) che trasmetterà invece Germania-Slovenia e Canada-Spagna. La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay (Italia-Porto Rico) e per gli abbonati su SkyGO e Now TV (per i match trasmessi su Sky Sport) e su DAZN (tutte le partite). OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale di Italia-Porto Rico.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Domenica 3 Settembre

Ore 9:30 Australia-Georgia (girone K, Okinawa)

Ore 10:00 Italia-Porto Rico (girone I, Manila) – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati Sky Sport Summer (Canale 201)

Ore 10:40 Grecia-Montenegro (girone J, Manila)

Ore 11:45 Brasile-Lettonia (girone L, Jakarta)

Ore 13:10 Germania-Slovenia (girone K, Okinawa) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Arena (Canale 204)

Ore 14:00 Repubblica Dominicana-Serbia (girone I, Manila)

Ore 14:40 Stati Uniti-Lituania (girone J, Manila)

Ore 15.30 Canada-Spagna (girone L, Jakarta) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE I MATCH IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Italia-Porto Rico); per gli abbonati Sky Sport Summer (Canale 201) per Italia-Porto Rico e su Sky Sport Arena (Canale 204) per Germania-Slovenia e Canada-Spagna

Diretta streaming: per tutti su RaiPlay (Italia-Porto Rico); per gli abbonati su SkyGO e Now TV per i match trasmessi su Sky Sport (Italia-Porto Rico, Germania-Slovenia e Canada-Spagna); DAZN (tutte le partite)

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia-Porto Rico)

Foto: fiba.basketball