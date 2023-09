A che ora giocano Italia maschile e femminile sabato 16 settembre: programma, tv, streaming. Partite in contemporanea!

Sabato 16 settembre sarà una giornata di fuoco per tutti gli appassionati di pallavolo, perché l’Italia giocherà due partite in contemporanea. Sono scherzi di un calendario internazionale sempre più intasato e in cui i vari organizzatori sembrano non parlarsi tra loro, generando un ginepraio di partite che possono sfociare in appuntamenti simultanei di difficile digestione per il pubblico.

Gli uomini scenderanno in campo alle ore 21.00 al PalaEur di Roma per affrontare la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile, mentre le donne incroceranno la Corea del Sud alle ore 20.45 a Lodz (Polonia) nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta di una doppietta su cui si era fatta attenzione al momento della diffusione dei calendari, ma che non era mai stata manifestata anche per una questione di scaramanzia. I tifosi dell’Italia saranno così costretti a fare una scelta, che ricadrà per la maggior parte sui ragazzi del CT Fefé De Giorgi: nella capitale si andrà a caccia del secondo titolo continentale consecutivo nella grande battaglia sportiva contro il sestetto del fuoriclasse Wilfredo Leon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia di volley maschile e femminile nella giornata di sabato 16 settembre. La Finale degli Europei maschili sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Arena, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Euro Volley Tv. Il match del preolimpico femminile sarà visibilmente esclusivamente in diretta streaming su Volleyball World Tv. Entrambi gli incontri saranno in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA VOLLEY SABATO 16 SETTEMBRE

Sabato 16 settembre

Ore 20.45 Qualificazioni Olimpiadi Parigi 2024 (femminile): Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su Volleyball World Tv

Ore 21.00 Finale Europei volley maschile: Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA VOLLEY 16 SETTEMBRE: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

ITALIA-POLONIA (MASCHILE)

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-COREA DEL SUD (FEMMINILE)

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi