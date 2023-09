Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 4 settembre, programma, tv, streaming

Oggi, lunedì 4 settembre, si terranno altri otto match della prima fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile: l’Italia giocherà alle ore 21.00 ad Ancona contro la Svizzera, mentre sempre al Pala Rossini alle ore 18.00 si giocherà Serbia-Estonia.

In entrambi i casi sarà prevista la diretta tv, su Rai Sport HD per Serbia-Estonia e su Rai 2 HD e Sky Sport Summer per Italia-Svizzera, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, Now per i due match in Italia, e su eurovolley.tv per gli altri sei incontri.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Lunedì 4 settembre

16.00 Francia-Romania – eurovolley.tv

16.30 Ucraina-Finlandia – eurovolley.tv

17.00 Danimarca-Paesi Bassi – eurovolley.tv

18.00 Serbia-Estonia – Rai Sport HD, Rai Play

19.00 Portogallo-Turchia – eurovolley.tv

19.30 Croazia-Slovenia – eurovolley.tv

20.00 Repubblica Ceca-Montenegro – eurovolley.tv

21.00 Italia-Svizzera – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now

Foto: LiveMedia/Loris Cerquiglini