Coppa Davis 2023, Novak Djokovic: “Speravo di giocare contro Alcaraz a Valencia…”

Nel Gruppo C di Coppa Davis 2023 a Valencia, la situazione per la Spagna non è assolutamente positiva. Un po’ come accaduto all’Italia a Bologna, sconfitta 3-0 dal Canada, la compagine iberica capitanata da David Ferrer è stata battuta con il medesimo punteggio dalla Repubblica Ceca. Una formazione priva del n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, che dopo il ko in semifinale contro Daniil Medvedev agli US Open, ha deciso di prendersi una pausa per prepararsi alla stagione indoor. Una scelta che segue la stessa logica di Jannik Sinner.

Formazione spagnola quindi con le spalle al muro e domani ci sarà da affrontare la Serbia, già vittoriosa contro la Corea del Sud e forte nel confronto con i padroni di casa della disponibilità di Novak Djokovic. Contrariamente ad Alcaraz, l’asso di Belgrado ha risposto presente, nonostante le fatiche del 24° Slam in carriera vinto a New York. Un grande attaccamento alla maglia, come si suol dire, quello di Nole, desideroso di trascinare i propri compagni alla qualificazione per le Finali di Malaga.

“La verità è che speravo di giocare contro Carlos qui a Valencia. È un giocatore che stimo molto. Ogni volta che l’ho affrontato sono state partite molto difficili e stimolanti, è un tennista incredibile”, ha raccontato in conferenza stampa Djokovic. “Prima con Rafa (Nadal ndr), ora con l’Alcaraz. La Spagna ha una grande tradizione nel tennis“, ha ribadito il campione balcanico.

Belle parole anche per il suo prossimo avversario, Alejandro Davidovich Fokina, con il quale ha un ottimo rapporto: “Alejandro è un mio caro amico, è una persona molto vicina a me e alla mia famiglia. Negli ultimi due o tre anni ci siamo allenati tante volte insieme sul campo del Marbella Tennis Club, sarà una partita molto difficile per entrambi“, ha sottolineato il n.1 del ranking.

Foto: LaPresse