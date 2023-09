Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 2 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

La terza giornata della Bundesliga 2023-2024 è iniziata con l’anticipo disputatosi ieri sera tra Borussia Dortmund e Heidenheim: altre sei sfide si giocheranno nel sabato odierno, prima degli ultimi due match di domani che chiuderanno il discorso relativo al turno in questione.

Ben cinque gli incontri che si svolgeranno in contemporanea a partire dalle 15.30: Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Friburgo, tutte e tre formazioni rimaste a punteggio pieno dopo i primi due impegni stagionali, saranno di scena a quest’ora rispettivamente con Darmstadt, Hoffenheim e Stoccarda. Le restanti due sfide del pomeriggio, Werder Brema–Mainz e Augsburg–Bochum, saranno scontri diretti importanti in chiave salvezza.

Chiude il programma del sabato in Bundesliga una grande classica del calcio tedesco: alle 18.30 il Borussia Mönchengladbach ospiterà il Bayern Monaco, per una match che rievoca le battaglie per il titolo tra le due squadre negli anni 70′. I bavaresi cercano il terzo successo consecutivo, mentre i padroni di casa devono ancora ottenere la prima vittoria in campionato.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata della Bundesliga 2023-2024: solamente Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco sarà trasmessa in tv da Sky, e in streaming da Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Sabato 2 settembre

Ore 15.30 Bayer Leverkusen-Darmstadt – Non previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Hoffenheim-Wolfsburg – Non previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Werder Brema-Mainz – Non previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Augsburg-Bochum – Non previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Stoccarda-Friburgo – Non previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco – Diretta tv sul canale 257 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA BUNDESLIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky (Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco).

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv (Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco).

