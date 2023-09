Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 17 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Si chiude oggi, domenica 17 settembre, la quarta giornata di Bundesliga tedesca con le ultime due gare in programma di questo turno.

Alle 15.30 scenderanno in campo Heidenheim e Werder Brema, ma la gara non sarà visibile in tv né in streaming. I padroni di casa hanno raccolto un solo punto e sono a caccia della prima vittoria in campionato, mentre il cammino del Werder parla di due ko e un successo.

A chiudere il pomeriggio della Bundesliga, il Darmstadt ultimo a zero ospiterà il Borussia Mönchengladbach nobile che ha però raccolto un solo punti.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, domenica 17 settembre, valide per la 4ª giornata della Bundesliga tedesca. Una delle due gare odierne verrà trasmessa da Sky.



CALENDARIO BUNDESLIGA TEDESCA OGGI

Ore 15.30 Heidenheim-Werder Brema – Diretta tv e streaming non previste

Ore 17.30 Darmstadt-Borussia Mönchengladbach – Diretta tv su Sky Sport 257, diretta streaming su SkyGo e NowTv

