Calendario atletica oggi, Diamond League Bruxelles: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 8 settembre (a partire dalle ore 19.15) va in scena l’ultima tappa della Diamond League, prima delle Finali di Eugene che settimana prossima chiuderanno la stagione. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarca a Bruxelles (Belgio) per il classico Memorial Van Damme, appuntamento di grandissima tradizione che si consuma allo Stadio Re Baldovino. Si preannuncia una serata di grande spettacolo con quattro italiani che cercheranno di essere grandi protagonisti.

Filippo Tortu torna in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali e sarà impegnato in un 200 metri davvero di fuoco. Il velocista lombardo cercherà di brillare sul mezzo giro di pista dopo l’opaca prestazione offerta in campo iridato e incrocerà il britannico Zharnel Hughes (quarto ai Mondiali e autore in stagione di un super 19.74, a un solo centesimo dal record europeo di Pietro Mennea), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico di Tokyo 2020), gli statunitensi Kenny Bednarek e Kyree King, il liberiano Joseph Fahnbulleh e il cubano Reynier Mena.

Ayomide Folorunso è reduce dal convincente quarto posto di Xiamen e si ritufferà in pista a Bruxelles per qualificarsi alle finali di Eugene. La prima italiana a scendere sotto i 54 secondi, sesta agli ultimi Mondiali, incrocerà l’olandese Femke Bol (Campionessa del Mondo) e le giamaicane Rushell Clayton, Andrenette Knight e Janieve Russell. Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach, finaliste iridate, saranno impegnate nel salto triplo dove vedremo all’opera anche l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk e la giamaicama Shanieka Ricketts.

Assolutamente da non perdere il salto con l’asta, dove lo svedese Armand Duplantis potrebbe dare l’assalto al record del mondo. Da seguire i 200 metri femminili dove la giamaicana Shericka Jackson potrebbe fare tremare il primato mondiale di Florence Griffith-Joyner. Il norvegese Jakob Ingebrigtsen ha scelto i 2000 metri con l’obiettivo di ritoccare il suo record europeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League a Bruxelles. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI A BRUXELLES

Venerdì 8 settembre

19.15 Salto con l’asta maschile

19.22 Tiro del giavellotto femminile

19.50 Salto in alto femminile

20.04 400 metri femminile

20.13 1500 metri femminile

20.28 200 metri maschile

20.36 100 metri femminile

20.41 Salto triplo femminile

20.46 400 ostacoli femminile

20.56 2000 metri maschile

21.09 200 metri femminile

21.17 800 metri maschile

21.26 5000 metri femminile

21.53 400 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 20.10, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.10, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.15.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE OGGI

20.28 200 metri maschile: Filippo Tortu

20.41 Salto triplo femminile: Dariya Derkach, Ottavia Cestonaro

20.46 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso

Foto: Colombo/FIDAL