Calcio, storia dei portieri goleador. Provedel sulle orme di Taibi e Amelia. E gli specialisti Chilavert e Rogerio Ceni…

Ieri sera Ivan Provedel ha scritto a suo modo una piccola pagina di storia del calcio italiano e internazionale, realizzando il gol dell’1-1 contro l’Atletico Madrid e regalando alla Lazio un punto preziosissimo nella partita inaugurale della fase a gironi di Champions League. Un epilogo incredibile, con l’estremo difensore biancoceleste che si è fatto trovare al posto giusto e al momento giusto sul cross di Luis Alberto battendo il collega Oblak ormai a tempo scaduto con uno splendido colpo di testa.

Il 29enne azzurro si aggiunge così ad una breve lista di portieri goleador, capaci di aiutare la propria squadra non solo tra i pali ma anche – in caso di necessità – nell’area di rigore avversaria. Quello di ieri è il 6° gol segnato da un estremo difensore in Champions League, ma solo il secondo su azione dopo il turco Sinan Bolat in uno Standard Liegi-AZ Alkmaar nel 2009.

Le altre quattro realizzazioni sono arrivate infatti su rigore, con il tedesco Hans-Jörg Butt che ne ha segnati addirittura 3 con tre maglie diverse (Amburgo nel 2000, Bayer Leverkusen nel 2002 e Bayern Monaco nel 2009) ma contro lo stesso avversario, la Juventus. L’ultimo in ordine cronologico prima di Provedel fu invece Vincent Enyeama sempre dal dischetto in un Hapoel Tel Aviv-Lione del 2010.

Provedel, che aveva già fatto gol di testa il 7 febbraio del 2020 in Serie B per la Juve Stabia contro l’Ascoli, diventa dunque uno dei pochi portieri goleador italiani tra coppe europee e la massima categoria nazionale. A partire dal 1990, si sono distinti in tal senso Michelangelo Rampulla, Massimo Taibi, Marco Amelia (in un Livorno-Partizan Belgrado di Coppa Uefa 2006-2007) e più recentemente Alberto Brignoli. Nulla a che vedere comunque con dei veri e propri specialisti come Chilavert e Rogerio Ceni, che vantano rispettivamente 62 e 129 reti in carriera.

Foto: Lapresse