Perché Provedel e Zaccagni non andranno in Nazionale? Spalletti chiama un nuovo giocatore

Luciano Spalletti è costretto a cambiare le carte in tavola. L’Italia perde per strada due giocatori per i match contro Malta ed Inghilterra, andando così ad accorciare la lista dei convocati del selezionatore di Certaldo a pochi giorni dal raduno. Ad alzare bandiera bianca sono i due giocatori della Lazio Ivan Provedel e Mattia Zaccagni, usciti acciaccati dal match contro l’Atalanta.

Per l’estremo difensore, protagonista qualche settimana fa con il gol in Champions League contro l’Atletico Madrid, c’è un problema all’anca che non gli permette di poter performare al meglio; Spalletti ha scelto di non sostituirlo, rimanendo dunque con Gianluigi Donnarumma, Alex Meret e Guglielmo Vicario a disposizione nel ruolo di portiere.

Zaccagni ha invece accusato un problema alla caviglia, per cui nemmeno Maurizio Sarri è apparso troppo tranquillo ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Atalanta. Spalletti ha scelto di sostituirlo con Riccardo Orsolini, in un ottimo stato di forma dopo la tripletta alla Salernitana ed il gol su rigore contro l’Inter.

Foto: LaPresse