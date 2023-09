Quanti soldi guadagna Provedel con il gol in Champions League? Stipendio del portiere della Lazio

Quella del 19 settembre 2023 sarà una serata che Ivan Provedel non dimenticherà mai. Quella del debutto in Champions League dopo una carriera partita dal basso, che lo ha visto spaziare dalla serie C a diventare uno degli estremi difensori meno battuti della Serie A. E diventando uno dei pochi, pochissimi portieri a segnare un gol nella massima competizione continentale.

Niente male per un calciatore che arrivava a Formello poco più di un anno fa con un destino segnato: quello di essere il secondo portiere della squadra di Maurizio Sarri. Claudio Lotito ed Igli Tare avevano difatti puntato su Luis Maximiano, estremo difensore portoghese proveniente dal Granada per circa dieci milioni di euro, e in Provedel si vedeva solo un ruolo da ‘secondo d’esperienza’ dopo le ottime impressioni date durante il biennio allo Spezia.

Il costo dell’operazione? Due milioni agli spezzini più 300.000 euro di bonus, il tutto con pagamento quinquennale, ed 1,3 milioni di euro fino al 2027 al calciatore. Che si poteva sicuramente ‘accontentare’, dopo una carriera a sgomitare in serie B tra Perugia Modena, Pro Vercelli, Empoli (che lo fece debuttare in A, a fortune alterne, nel 2018/19) e Juve Stabia. La sua avventura allo Spezia era però partita allo stesso modo: riserva di Jeroen Zoet all’inizio, titolare poco dopo.

E alla Lazio è riuscito addirittura a bruciare le tappe, grazie anche alla grossa ingenuità di Maximiano che si fece espellere dopo sei minuti nella prima giornata di campionato contro il Bologna. Da lì non ha mai più mollato il posto da titolare, diventando il numero uno designato di Sarri, uno dei punti di forza della Lazio arrivata al secondo posto ed eguagliando il record di Gigi Buffon di 21 clean sheets in campionato. E ora, anche il gol in Champions League: intanto le casse biancocelesti ringraziano, con i 930.000 euro che garantisce il pareggio con l’Atletico Madrid. E magari nel suo contratto è presente anche una clausola per i gol segnati in Europa, lui che già tre anni e mezzo fa riuscì a segnare con la maglia della Juve Stabia contro l’Ascoli. Allora si lottava per non retrocedere in C, ora per un posto in Europa: una gran differenza….

Foto: LaPresse