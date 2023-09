Calcio, passo falso per l’Italia Under 21: 0-0 in Lettonia nel primo match delle qualificazioni agli Europei

L’Italia Under 21 si ferma sullo 0-0 in casa della Lettonia nel match di esordio del proprio percorso nel Gruppo A delle Qualificazioni agli Europei 2025 che si disputeranno in Slovacchia. Allo Slokas Stadions di Jūrmala la “prima” degli Azzurrini ha lasciato parecchio a desiderare. Trame di gioco lente e spesso prevedibili, con occasioni da gol che sono arrivate solamente nel finale, ma senza mai dare la sensazione di potere davvero sbloccare il punteggio.

Il CT Basovs ha schierato la Lettonia con il 4-2-3-1 con Beks in porta, difesa composta da Novikovs, Kudelkins, Sliede e Maslovs, quindi in mediana Vientiess e Melniks, mentre Kauselis, Vapne e Rascevskis agivano alle spalle di Lizunovs. L’Italia ha risposto con il 4-3-1-2 con Desplanches tra i pali, quindi Zanotti, Ghilardi, capitan Pirola e Ruggeri in difesa, centrocampo con Bove, Prati e Casadei mentre Miretti giocava a sostegno di Oristanio e Nasti.

Il primo tempo vede gli Azzurrini gestire il possesso di palla con il 75% di controllo complessivo, ma la rete del vantaggio non arriva. La squadra del CT Nunziata conclude in 8 occasioni verso la porta di Beks, ma crea occasioni con eccessiva lentezza e non riesce a sbloccare lo 0-0 con il quale si arriva al riposo. La ripresa inizia con un grosso spavento per l’Italia. Vapne calcia una punizione dai 20 metri (spostato sulla sinistra) e la sua traiettoria quasi va a concludersi all’incrocio dei pali.

Gli Azzurrini proseguono a premere ma sempre con poca efficacia. Bisogna attendere il minuto 70 per vedere una chance interessante. Cross dalla sinistra per il neo-entrato Colombo che colpisce di testa indisturbato ma la palla finisce sull’esterno della rete. Passa un minuto e su azione da calcio d’angolo è un altro subentrato, Esposito, a divorarsi una colossale occasione con un colpo di testa da pochi passi che finisce a lato. Altra opportunità all’82° con Casadei che stacca di testa da buona posizione ma la palla sorvola la traversa. L’assedio finale produce una buona occasione ravvicinata di Ndour, ribattuta dalla difesa, e un colpo di testa di Casadei che non sortisce effetti. La sfida in terra lettone si chiude, quindi, sul punteggio di 0-0.

Foto: LaPresse