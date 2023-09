Calcio, lâ€™Italia rialza la testa! Ucraina battuta 2-1 a San Siro, la doppietta di Frattesi ci fa respirare

L’Italia del ct Luciano Spalletti, questa sera a partire dalle ore 20.45, ha affrontato l’Ucraina nella sfida valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024. Il match è terminato con il risultato di 2-1. Importantissimo successo per gli azzurri che così hanno agganciato l’Ucraina al secondo posto ma occhio perché la Nazionale italiana ha una partita in meno rispetto ai gialloblù. Ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, ITALIA-UCRAINA: IL RACCONTO DEL MATCH

IL PRIMO TEMPO

Dopo 3 minuti l’Italia, propositiva, si fa vedere in avanti con Di Lorenzo che, con una sassata, spedisce di poco alto la sfera. L’asse Di Lorenzo-Raspadori funziona a Napoli e anche in Nazionale: al decimo grande aggancio del capitano partenopeo che mette in mezzo la sfera, l’attaccante addomestica il pallone, con una magia salta difensori ma calcia alto. L’Italia domina e riesce a passare in vantaggio al 12esimo: Zaccagni ruba la sfera e serve Frattesi che, in area, non sbaglia e trafigge Bushchan. 1-0 ma subito grande Nazionale. Al 18esimo la difesa ucraina, palesemente in difficoltà vista la pressione asfissiante azzurra, blocca un tiro di Barella dopo una grande percussione di Frattesi.

Al 26esimo Dimarco imbuca per Frattesi che serve di testa Raspadori che a sua volta spedisce di poco alto al volo. Tre minuti più tardi un tiro di Zaniolo viene rimpallato dalla difesa avversaria, Frattesi ruba la sfera e segna la rete del 2-0: check del VAR che assegna la rete a uno scatenato centrocampista dell’Inter. Gli azzurri abbassano il ritmo e ne approfitta l’Ucraina: al 41esimo Donnarumma compie una grande parata su Dovbyk. Sulla respinta Dimarco spazza male e centralmente e ne approfitta Yarmolenko che deve solo spingere in porta: 2-1.

IL SECONDO TEMPO

Al 51esimo si fa vedere l’Ucraina in avanti con Dovbyk che però spara alto. Al 59esimo splendido tacco di Zaniolo che serve Raspadori che trova però il portiere ucraino a sbarrargli la strada. Al 65esimo Scalvini sugli sviluppi di un corner per poco non segna il terzo. Minuto 68′ clamorosa doppia occasione per l’Italia. Biraghi temporeggia in area e serve Gnonto che serve il pallone in mezzo. Locatelli colpisce la traversa calciando e sulla ribattuta Barella spedisce fuori il pallone. La partita termina però 2-1 per l’Italia.

Foto: LaPresse