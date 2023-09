Calcio, Conference League: male l’Aston Villa di Zaniolo, ok il Fenerbahce di Dzeko

Nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, è andata in scena la UEFA Conference League. La terza competizione europea per club è scesa sui vari terreni di gioco sparsi per il continente con il primo turno della fase a gironi. Non sono mancati i gol e soprattutto le emozioni oltre che le stelle in campo. Ecco di seguito dunque, i racconti delle sfide odierne.

CALCIO, CONFERENCE LEAGUE: I RACCONTI DELLE SFIDE

Analizziamo le sfide delle 18.45. Iniziamo dal Gruppo E e da Legia Varsavia-Aston Villa. I polacchi hanno accolto la formazione inglese all’interno del proprio stadio e l’incontro è terminato con il risultato di 3-2, con le reti di Wszolek e doppietta Muçi per i padroni di casa, mentre per gli ospiti in rete Duran e Digne. Nello stesso girone, l’AZ Alkmaar, ha perso clamorosamente 4-3 in rimonta contro lo Zrinjski Mostar.

Segui il meglio della UEFA Conference League su DAZN. Attiva ora

Nel Gruppo F il Ferencvaros ha vinto 3-1 contro il Cukaricki, mentre la Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Genk con la doppietta di Ranieri. L’Aberdeen ha perso contro l’Eintracht Francoforte per 2-1: Marmoush e Koch hanno reso nullo il gol di Polvara. Sfida scoppiettante anche tra HJK e PAOK: i greci, grazie al 2-3, hanno portato a casa il primo +3 della competizione. Bene anche il Fenerbahce di Dzeko che si è imposto per 3-1 sul Nordsjaelland. Ludogorets a valanga sullo Spartak Trnava: 4-0.

Adesso diamo un’occhiata ai match delle 21.00. Lo Slovan Bratislava si è imposto per 2-1 sul Klaksvik. 1-1 tra Zorya e Luhansk. Il Maccabi Tel-Aviv, con fatica, ha superato il Breidablik 3-2. La Dinamo Zagabria invece a valanga sull’Astana: 5-1. Di misura poi, il Viktoria Plzen sul Ballkani: 1-0. Nel Gruppo D due pareggi: Club Brugge-Besiktas 1-1 e Lugano-Bodo Glimt 0-0.

Foto: LaPresse