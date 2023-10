A che ora Fiorentina-Cukaricki oggi in tv, Conference League: canale, programma, streaming, formazioni

Nel corso di queste giornate infrasettimanali è il turno delle diverse partite valide per le competizioni europee. E oggi, su tutte, ci concentreremo maggiormente sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola in data odierna, giovedì 26 ottobre e a partire dalle ore 21.00 all’interno delle mura amiche dell’Artemio Franchi, giocherà il terzo turno della fase a gironi della UEFA Conference League. I toscani dovranno vedersela con il Cukaricki, formazione serba.

Il mister dei fiorentini e la stessa squadra toscana, partiranno ovviamente estremamente favoriti visto il divario tecnico tra le due compagini…almeno sulla carta. Nelle prime uscite nella terza competizione europa per club, la Fiorentina ha pareggiato i due incontri con Genk e Ferencvaros e attualmente si trova al terzo posto nel Gruppo F. Discorso differente per il Cukaricki che, invece, ha inanellato due sconfitte di fila. E vedremo come si comporterà quest’oggi la squadra di Italiano, chiamata a rispondere presente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Fiorentina-Cukaricki, match valido per la 3a giornata della UEFA Conference League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 253. La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO FIORENTINA-CUKARICKI OGGI

Domenica 29 ottobre

Ore 21.00 – Fiorentina-Cukaricki – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 253

PROGRAMMA FIORENTINA-CUKARICKI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CUKARICKI

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Maxime Lopez; Kouame, Barak, Ikonè; Beltran. All. Italiano

CUKARICKI (4-2-3-1): Belic; Rogan, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko; Ivanovic, Miladinovic, Adzic; Adetunji All. Matic

Foto: LaPresse