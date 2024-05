CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.05 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

23.02 LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 7, Quarta 7, Ranieri 7, Biraghi 6,5; Bonaventura 6,5 (88′ Barak 7), Arthur 6,5 (70′ M. Lopez 7); Nico Gonzalez 6,5, Beltran 6,5 (70′ Ikonè 6,5), Sottil 7 (52′ Kouamè 6,5); Belotti 7 (88′ Nzola 8). Allenatore: Vincenzo Italiano 7.

LE PAGELLE DEL CLUB BRUGGE(4-3-3): Jackers 6; Sabbe 6,5, Mechele 6,5, Spileers 6, Meijer 6; Jutgla 6 (79′ Vetlesen s.v.), Odoi 6, Onyedika 5; Skoras 5,5 (65′ Nielsen 6), Thiago 7, Vanaken 6,5. Allenatore: Nicky Hayen 6.

23.00 La Fiorentina vince una sofferta semifinale di andata costruendosi un piccolo vantaggio in vista del ritorno della prossima settimana in Belgio. Decide dunque il goal di Mbala Nzola in pieno recupero dopo che la squadra di Italiano era stata ripresa due volte dal Brugge in precedenza.

FINISCE QUI! FIORENTINA-CLUB BRUGGE 3-2!

90’+5 Si giocherà per un altro minuto.

90’+4 Fiorentina a caccia del quarto goal in questi ultimi minuti.

90’+3 Pallone in area di Ranieri, sponda di Barak per Nzola che calcia con il sinistro trovando il palo, l’ex Spezia arriva poi sul pallone che schizza nell’area piccola e con il secondo tentativo mette alle spalle di Jackers. Fiorentina-Clu Brugge 3-2.

90’+2 NZOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! ARRIVA IL GOAL DELLA FIORENTINAAAAAAA!!!!

90’+1 Si salva in qualche modo la difesa del Brugge, si giocherà per almeno altri cinque minuti.

90′ Altro angolo Fiorentina quando siamo in attesa di conoscere l’entità del recupero.

89′ ULTIMI CAMBI DI ITALIANO! Fuori Bonaventura e Belotti, dentro Barak e Nzola.

88′ Testa di Nico Gonzalez sugli sviluppi del corner con il pallone largo.

87′ Angolo Fiorentina.

86′ Lob di Lopez verso l’area con il pallone controllato da Jackers in uscita.

85′ Ammonito Jackers per perdita di tempo.

84′ Ancora Belotti, ancora di testa, ancora in area, ma pallone ancora fuori.

83′ Dodò ci prova con un destro dal limite controllato da Jackers.

82′ BELOTTI! Testa del “Gallo” sul suggerimento di Bonaventura con il pallone largo, si gioca ad una porta sola in questo momento.

81′ Il bracco di Odoi appare piuttosto aderente al corpo, l’arbitro lascia proseguire.

80′ Acclamano il fallo di mano i giocatori della Fiorentina dopo una conclusione murata in area di Ikonè.

79′ CAMBIO BRUGGE! Esce Jutgla, entra Vetlesen.

78′ Fallo in attacco di Kouamè con gli ospiti che possono rifiatare.

77′ Mette fuori la difesa del Brugge.

76′ Altro giro dalla bandierina in favore della Fiorentina.

75′ Nel frattempo l’Olympiakos è avanti 4-2 sul campo dell’Aston Villa nell’altra semifinale.

73′ DOPPIO CAMBIO FIORENTINA! Dentro Maxime Lopez e Ikone per Arthur e Beltran.

72′ GIALLO FIORENTINA! Ammonito Martinez Quarta per una gomitata ai danni di Thiago nel gioco aereo.

71′ BONAVENTURA! Destro dal limite del 5 pizzicato da Martinez Quarta con il pallone sul fondo.

70′ Calcio d’angolo in favore della squadra di Vincenzo Italiano.

68′ Attacca ora la Fiorentina che con l’uomo in più cerca quanto meno il goal della vittoria.

66′ CAMBIO BRUGGE! Esce Skoras, entra Nielsen.

65′ Clamorosa ingenuità degli uomini di Italiano colpiti da un goal che potrebbe avere un peso specifico notevole nell’economia del doppio confronto.

64′ Una manciata di minuti dopo l’espulsione di Onyedika arriva il pareggio degli ospiti con Thiago che raccoglie un lancio lungo dalle retrovie per poi battere Terracciano con un destro incrociato. Fiorentina-Club Brugge 2-2.

63′ GOAL DEL BRUGGE! Ha segnato Thiago, incredibile…

62′ Dovrà spingere la Fiorentina ora per cercare di scavare il maggior divario possibile in vista del ritorno in Belgio.

61′ BRUGGE IN DIECI! Ingenuo intervento falloso di Onyedika che riceve il secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica per l’ultima mezz’ora di gara.

60′ La Fiorentina recupera il possesso del pallone quando abbiamo raggiunto l’ora di gioco al “Franchi”.

58′ Attacca il Brugge, rimessa in zona d’attacco per i belgi.

56′ Testa in area di Kouamè su cross di Dodò con il pallone alto di poco.

55′ Pasticcia Jackers che regala un calcio d’angolo alla squadra di Italiano.

54′ CAMBIO FIORENTINA! Non ce la fa a proseguire Sottil dopo un colpo rimediato, entra Kouame.

52′ Destro alto di Bonaventura sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

51′ BELOTTI! L’ex Roma e Torino impatta di testa sugli sviluppi della palla inattiva con Jackers che alza in angolo.

50′ Punizione Fiorentina all’interno della tre-quarti belga.

48′ Traversone dalla destra di Belotti sul quale non arriva per poco Bonaventura.

47′ Nessun cambio tra primo e secondo tempo, si riparte con i 22 della prima frazione di gioco.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO!

22.08 Squadre di nuovo in campo.

21.50 Fiorentina in vantaggio sul Brugge al termine del primo tempo grazie ai goal di Sottil e Belotti inframezzati dal momentaneo pareggio di Vanaken su rigore. A tra poco per il racconto della ripresa.

40’+5 FINISCE IL PRIMO TEMPO! FIORENTINA-CLUB BRUGGE 2-1.

45’+3 Rimessa laterale in favore del Brugge all’altezza del cerchio di centrocampo.

45′ Concessi addirittura cinque minuti di recupero.

43′ La squadra di Italiano spinge a caccia del terzo goal in questo finale di tempo.

40′ Cinque minuti più recupero per chiudere questo primo tempo.

38′ L’ex Torino raccoglie una respinta di Jackers su un tentativo dal limite di Bonaventura, si gira in area e con il sinistro manda il pallone all’angolino basso riportando avanti i suoi. Fiorentina-Brugge 2-1.

37′ BELOTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!! TORNA IN VANTAGGIO LA VIOLA!

36′ GIALLO FIORENTINA! Ammonito Nico Gonzalez per un intervento scomposto a centrocampo.

35′ Possesso Fiorentina quando mancano dieci minuti alla fine del primo tempo, Fiorentina-Club Brugge 1-1, 5′ Sotti, 17′ Vanaken.

32′ Mette fuori la linea difensiva del Brugge.

31′ Calcio d’angolo in favore della Fiorentina.

29′ Circolazione di palla da parte del Club Brugge.

26′ Jackers va al rinvio dal fondo.

24′ NICO GONZALEZ! Sinistro da posizione ravvicinata dell’argentino che non trova di poco lo specchio della porta.

23′ BONAVENTURA! Destro dal limite dell’ex Atalanta e Milan murato da un difensore ospite.

21′ Rimessa Brugge all’interno della metà campo belga.

20′ Tutto da rifare dunque per la squadra di Vincenzo Italiano, punita dal Var e costretta a ripartire.

18′ GOAL DEL BRUGGE! Pallone da una parte portiere dall’altra. Fiorentina-Club Brugge 1-1.

17′ Vanaken contro Terracciano.

16′ Rigore per il Brugge, c’è purtroppo un tocco di braccio di Biraghi sull’iniziativa di Thiago.

15′ L’arbitro la va a rivedere a bordo campo.

14′ Check del Var in corso per la potenziale assegnazione di un penalty in occasione dell’azione precedentemente descritta.

12′ THIAGO! Occasione Brugge con il brasiliano che conclude da poco oltre il limite trovando la risposta di Terracciano.

10′ Rinvio lungo di Terracciano al fondo.

9′ NICO GONZALEZ! Spinge ora la Fiorentina, sinistro a giro dal limite dell’argentino che non trova la porta.

7′ Gran giocata del classe 1999 che ricevuta un’apertura di Gonzalez sulla sinistra si è accentrato lasciando partire una conclusione imparabile per Jackers, si tratta del secondo goal europeo di Sottil dopo quello al Cukaricki.

6′ Dopo un avvio favorevole ai belgi ci pensa Sottil a sbloccarla con un destro a giro dal limite dell’area che finisce all’incrocio dei pali. Fiorentina-Club Brugge 1-0.

5′ SOTTIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLL!!!!!! VANTAGGIO FIORENTINAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4′ Meglio il Brugge in questo avvio.

3′ Thiago è il primo a provarci con un destro da fuori che finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Terracciano.

2′ Dodò si incarica della battuta di una rimessa laterale.

1′ Il Brugge muove il primo pallone del match.

SI PARTE!

20.55 Squadre in campo, tra poco si parte.

20.50 Dieci minuti all’inizio della sfida.

20.40 Si tratterà del primo confronto tra Fiorentina e Club Brugge in gare ufficiali.

20.30 Pioggia fitta su Firenze quando mancano 30 minuti al calcio d’inizio del match.

20.25 Squadre in campo per il riscaldamento allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

20.20 Consueto 4-2-3-1 invece per Vincenzo Italiano che manda in campo Terracciano tra i pali, Martinez Quarta e Ranieri i centrali con Dodò a destra e Biraghi a sinistra, Bonaventura e Athur in mediana, Beltran tre-quartista con Nico Gonzalez e Sottil a supporto del “Gallo” Belotti.

20.15 4-3-3 per il Brugge di Nicky Hayen con Sabbe, Mechele, Spileers e Meijer davanti a Jackers, Odoi, Onyedika e Jutgla in mediana, Skoras, Thiago e Vanaken nel tridente.

20.10 Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano. CLUB BRUGGE(4-3-3): Jackers; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Jutgla, Odoi, Onyedika; Skoras, Thiago, Vanaken. Allenatore: Nicky Hayen.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Brugge, semifinale di andata della UEFA Conference League 2023-2024.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Club Brugge, match valido per le semifinali di andata della UEFA Conference League 2023-2024. La squadra di Vincenzo Italiano vuole ipotecare la seconda finale consecutiva al “Franchi”.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si gioca la gara più importante della propria stagione fino a questo punto, con un campionato al quale ai viola resta ormai poco da chiedere la Conference League si è tramutata nel principale obiettivo della compagine toscana, che andrà a caccia della seconda qualificazione consecutiva in finale dopo la sconfitta dello scorso anno per mano del West Ham.

Vincenzo Italiano proverà a chiudere il proprio triennio a Firenze con la conquista di un trofeo che la Fiorentina non alza ormai dalla stagione 2000-2001 (quella della Coppa Italia superando in finale il Parma con Roberto Mancini in panchina). Il tecnico nativo di Karlsruhe andrà in scadenza di stagione e pare intenzionato ad aprire un nuovo ciclo altrove (Napoli e Torino le piazze più accreditate per accogliere l’ex centrocampista di Verona e Chievo).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Club Brugge, semifinale di andata della UEFA Conference League 2023-2024. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.