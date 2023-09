Calcio, Conference League: il palo salva la Fiorentina al 95′. Il match contro il Genk termina 2-2

Non solo Champions ed Europa League. In questi giorni sono ritornate le manifestazioni continentali per club e, oggi, giovedì 21 settembre, è stato il turno anche e soprattutto della UEFA Conference League 2023/2024. La terza competizione europea ha sin da subito regalato tante emozioni e un palinsesto estremamente ricco.

È ufficialmente partita la prima giornata della fase a gironi e, nel Gruppo F, ha esordito anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La trasferta in Belgio contro il Genk è terminata con il risultato di 2-2, con un palo clamoroso colpito dai padroni di casa nei minuti finali. Ecco di seguito dunque, il racconto della gara.

CALCIO, CONFERENCE LEAGUE: IL RACCONTO DI GENK-FIORENTINA

IL PRIMO TEMPO

A partire forte è subito la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo 7′ minuti infatti, i toscani, trovano la rete che sblocca il match. Biraghi batte il calcio d’angolo e lo fa bene, pescano sul secondo palo Ranieri bravo a spingere in rete la palle dello 0-1. Passano appena cinque minuti però, e la Viola si fa trovare impreparata.

Su punizione dei belgi la palla vaga solitaria in area di rigore e il più veloce e lesto di tutti è Zeqiri: 1-1. I padroni di casa crescono d’intensità e mettono paura ai toscani. Ma l’undici fiorentino reagisce e trova l’1-2 al 24esimo ancora una volta con Ranieri, ancora una volta da corner battuto da Biraghi con la spizzata di Milenkovic a servire il compagno. McKenzie al minuto 35′ ha una ghiottissima occasione che termina però alta sulla traversa.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa è tutt’altro che esaltante e ritmi si abbassano vertiginosamente: alla Fiorentina però, non dispiace questa situazione visto il vantaggio acquisito nel corso del primo tempo. La partita si spezzetta e non ci sono grandi occasioni almeno sino al 74esimo quando Milenkovic, su suggerimento di uno scatenato Ranieri, spara alto. Poi però, all’85esimo, il Genk trova il pareggio: McKenzie trafigge sugli sviluppi di un corner Christensen da pochi passi. 2-2 e clamorosa opportunità per i belgi al 95esimo che, con Arokodare, trovano il palo.

Foto: LaPresse