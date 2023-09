Calcio a 5, Supercoppa Italiana: Feldi Eboli, vittoria in rimonta! L84 al tappeto

Al termine di una partita ricca di spunti, pathos e gol, la Feldi Eboli si aggiudica la Supercoppa Italiana 2023 di calcio a 5 superando, dopo 40 minuti spettacolari, l’L84.

LA CRONACA

A Leinì a partire forte sono i piemontesi. Vidal è scatenato: rete dopo venti secondi e raddoppio poco prima del decimo minuto per lo 0-2 iniziale.

La Feldi Eboli incassa il colpo, ma in men che non si dica si riprede. I campani di Samperi si accendono: Calderolli trova la rete dell’1-2, poi Venancio su rigore impatta. Ma non è finita qui: Marinovic, un paio di giri di lancette dopo, griffa addirittura il 3-2; risultato con cui gli scudettati vanno al riposo.

Nella ripresa la musica non cambia. Feldi trascinata da Galliani, firmatario di una doppietta, per il 4-2 e 5-2 che chiude i conti. L’L84 prova a riaprirla con Rescia portandosi sul 5-3, poco dopo il quarto d’ora del secondo tempo. Alla fine però, nonostante i tentativi e la mossa del portiere di movimento non cambia nulla: il primo trofeo dell’anno va alla Feldi Eboli.

FELDI EBOLI-L84 5-3 (3-2 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Braga, Restaino, Selucio, Caponigro, Liberti, Calderolli, Marinovic, Galliani, Baroni, Montefalcone. All. Samperi

L84: Pasculli, Rescia, Josiko, Cuzzolino, Vidal, Fortini, Siqueira, Yamoul, Mateus, Pazetti, Raguso, Tondi. All. Paniccia

MARCATORI: 0’17” p.t. Vidal (L84), 8’35” Vidal (L84), 9’40” Calderolli (F), 10’31” rig. Venancio (F), 12’40” Marinovic (F), 5’10” s.t. Galliani (F), 11’34” Galliani (F), 15’52” Rescia (L84)

AMMONITI: Venancio (F), Restaino (F), Yamoul (L84), Mateus (L84), Vidal (L84), Cuzzolino (L84)

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Martina Piccolo (Padova), Walter Suelotto (Bassano del Grappa) CRONO: Daniele Biondo (Varese)

SUPERCOPPA ITALIANA LAVOROPIÙ SERIE A MASCHILE

PALESTRA MAGGIORE – LEINI

SEMIFINALI – SABATO 23 SETTEMBRE (dirette Futsal TV)

1) FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO 1-0

2) OLIMPUS ROMA-L84 0-3

FINALE – DOMENICA 24 SETTEMBRE

FELDI EBOLI-L84 5-3

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA SERIE A

1992 BNL Roma

1993 n.d.

1994 Ladispoli

1995 n.d.

1996 n.d.

1997 Torino

1998 n.d.

1999 Torino

2000 n.a.

2001 n.d.

2002 Prato

2003 Prato

2004 Arzignano

2005 Perugia

2006 Arzignano

2007 Luparense

2008 Luparense

2009 Luparense

2010 Marca

2011 Marca

2012 Luparense

2013 Luparense

2014 AcquaeSapone

2015 Pescara

2016 Pescara

2017 Luparense

2018 AcquaeSapone

2019 Italservice Pesaro

2020 non assegnata

2021 Italservice Pesaro

2022 Italservice Pesaro

2023 Feldi Eboli

Foto: Divisione Calcio a 5