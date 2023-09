Calcio a 5, Feldi Eboli e L84 in Finale della Supercoppa Italiana 2023

Domani, a partire dalle ore 18.15, Feldi Eboli e L84 si contenderanno il primo titolo della stagione 2023-2024 del calcio a 5 nostrano, ovvero la Supercoppa Italiana. Una partita in cui si confronteranno i campioni d’Italia in carica e i detentori della Coppa della Divisione.

Un risultato frutto delle due semifinali che si sono tenute quest’oggi alla Palestra Maggiore di Leini. Eboli ha piegato in un incontro molto tirato l’Italservice Pesaro 1-0 grazie al gol di Selucio al 15’46” della prima frazione. Ci ha provato la compagine di Scarpitti a riprendere le Volpi di Salvo Samperi, ma alla fine della fiera Dal Cin e compagni hanno avuto la meglio.

Nella seconda semifinale di Leini, i ragazzi di Paniccia non hanno dato modo all’Olimpus Roma di realizzare alcuna rete, visto il 3-0 frutto delle marcature di Tuli al 13’38” del primo tempo e di Sequeira e di Rescia al 13′ e al 14’40” della ripresa. Per i piemontesi un’affermazione importante e ora la sfida alla Feldi in cui tutto potrà accadere.

Credit Divisione C5/Libralato