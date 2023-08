Beach volley, World Tour 2023. Undici coppie italiane in main draw a Corigliano

Sono ben undici le coppie italiane che saranno in campo da questa mattina a Corigliano in Calabria nel tabellone principale del terzo Future che si disputa in territorio italiano. Ieri si sono disputate le qualificazioni che hanno promosso altre tre coppie azzurre che si vanno ad unire alle otto già presenti nei due main draw.

In campo maschile di fatto si è creato una sorta di torneo interno con diversi derby per decretare la coppia da inserire in tabellone. Nel primo turno Alfieri/Krumins hanno battuto 2-0 (21-7, 21-11) Ulisse/Ndrecaj e Bigarelli/Podestà hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-14) Conti/Boncompagni. Niente da fare, invece, per Raisa/Fontana, sconfitti 2-0 (21-4, 21-15) dai giovani norvegesi Mol/Aas.

Nel secondo turno il derby che valeva l’ingresso in main draw è andato a Krumins/Alfieri, alla seconda qualificazione superata dopo quella di Brno la settimana scorsa, grazie al 2-1- (21-12, 14-21, 15-13) su Bigarelli/Podestà.

Dal Corso/Viscovich sono inseriti nel girone A e affronteranno gli ungheresi Papp/Tari nella semifinale del girone. Compito più difficile nella Pool B per Sacripanti/Cecchini che se la vedranno in semifinale contro Plavins/Fokerots che vantano già la vittoria di un torneo quest’anno. Alfieri/Krumins nella pool C affronteranno gli esperti israeliani Elazar/Cuzmiciov, mentre nella Pool D è in programma già sa subito un derby tra Marchetto/Windisch e i campioni d’Italia Abbiati/Andreatta.

In campo femminile turno unico di qualificazione e doppia vittoria azzurra con Dalmazzo/Ferraris che hanno avuto la meglio con un secco 21-0 (21-14, 21-15) sulle statunitensi Oldja/Hoeffner e Rottoli/Pçiccoli che hanno battuto 2-0 (21-17, 21-18) le lettoni Prins/Arends.

Oggi nella Pool A Bianchi/Orsi Toth affronteranno le svizzere Grünig/Demierre. Nella Pool B, scongiurato per ora il derby, Frasca/Gradini se la vedranno con Corah/Robitaille e Rottoli/Piccoli con le esperte finlandesi Sinisalo/Parkkinen. Nella Pool C Ditta/Sestini affronteranno le polacche Jundzill/Legieta, mentre Dalmazzo/Ferraris incroceranno le armi Dvorníková/Pospisilova. Nella Pool D Mattavelli7Mancinelli, cppiia di nuova formazione, affronteranno le solide estoni Hollas/Remmelg.

Primo turno qualificazione maschili: Polgár/Udvarhelyi (Hun)-Papp/Tari (Hun) 0-2 (10-21, 12-21), Lanciano/Hadar (Isr)-Carcasse/Sauteur (Mau) 2-0 (21-13, 21-8), Raisa/Fontana (Ita)-Mol/Aas (Nor) 0-2 (4-21, 15-21), Solheim/Ruud (Nor)-Puskundzis/Liepa (Lat) 1-2 (23-21, 15-21, 12-15), Costa/Pérez (Esp)-Ringøen/Solhaug (Nor) 1-2 (14-21, 21-14, 13-15), Schwarmann/Camp (Ger)-Van Straten/Sturgess (Ned) 2-0 (21-13, 21-16), Ulisse/Ndrecaj (Ita)-Alfieri/Krumins (Ita) 0-2 (7-21, 11-21), Conti/Boncompagni (Ita)-Bigarelli/Podestà (Ita) 0-2 (14-21, 14-21).

Secondo turno qualificazioni maschili: Puskundzis/Liepa (Lat)-Mol/Aas (Nor) 1-2 (21-19, 19-21, 6-15), Lanciano/Hadar (Isr)-Papp/Tari (Hun) 2-0 (21-16, 21-17), Bigarelli/Podestà (Ita)-Alfieri/Krumins (Ita) 1-2 (12-21, 21-14, 13-15), Schwarmann/Camp (Ger)-Ringøen/Solhaug (Nor) 0-2 (10-21, 18-21).

Semifinali gironi maschili. Pool A: Piippo/Topio (Fin)-Petik/Dóczi (Hun), Dal Corso/Viscovich (Ita)-Papp/Tari (Hun). Pool B: Groenewold/Van Der Loo (Ned)-Lanciano/Hadar (Isr), Plavins/Fokerots (Lat)-Sacripanti/Cecchini (Ita). Pool C: Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Alfieri/Krumins (Ita), Sengers/Boehlé (Ned)-Ringøen/Solhaug (Nor). Pool D: Marchetto/Windisch (Ita)-Abbiati/Andreatta (Ita), Hajós/Stréli (Hun)-Mol/Aas (Nor)

Primo turno qualificazioni femminili: Oldja/Hoeffner (Usa)-Dalmazzo/Ferraris (Ita) 0-2 (14-21, 15-21), Gorda/Andrea (Col)-Grünig/Demierre (Sui) 2-1 (21-11, 20-22, 15-8), Van Diepen/Reinders (Ned)-Lutz/Wandeler (Sui) 1-2 (21-19, 5-21, 10-15), Prins/Arends (Lat)-Rottoli/Piccoli (Ita) 0-2 (17-21, 18-21)

Semifinali gironi femminili: Pool A: Gorda/Andrea (Col)-McGuire/Beitler (Usa), Orsi Toth/Bianchi (Ita)-Grünig/Demierre (Sui). Pool B: Corah/Robitaille (Can)-Frasca/Gradini (Ita), Sinisalo/Parkkinen (Fin)-Rottoli/Piccoli (Ita). Pool C: Ditta/Sestini (Ita)-Jundzill/Legieta (Pol), Dvorníková/Pospisilova (Cze)-Dalmazzo/Ferraris (Ita). Pool D: Hollas/Remmelg (Est)-Mancinelli/Mattavelli (Ita), Descamps/Dupin (Fra)-Lutz/Wandeler (Sui)

MONTPELLIER

Festival francese a Montpellier dove va in scena un Future riservato alla categoria maschile. Non ci sono italiani al via. Ecco i risultati del primo giorno di gare nel main draw.

Semifinali gironi. Pool D: Howat/Pearse (Aus)-Merle/Genevieve Gardoque (Fra) 1-2 (21-19, 16-21, 15-17), Cattet/Barthelemy (Fra)-Pala/Sotola (Cze) 2-0 (21-12, 21-13). Pool C: Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Reeves/Tiso (Aus) 2-1 (19-21, 21-12, 15-12), Aye/Aye (Fra)-Held/Nissen (Ger) 2-0 (21-11, 21-9). Pool A: Ntallas/Chatzinikolaou (Gre)-Nijland/Verberne (Ned) 2-0 (21-15, 21-19), Bassereau/Gauthier-Rat (Fra)-Burlas/Marty (Fra) 2-0 (21-10, 21-19). Pool B: Van Langendonc/Humblet (Bel)-Pennanen/Pennanen (Fin) 0-2 (19-21, 14-21), Canet/Rotar (Fra)-Alimi/Di Giantommaso (Fra) 2-0 (21-15, 21-14)

Finali primo posto gironi: Merle/Genevieve Gardoque (Fra)-Cattet/Barthelemy (Fra), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Aye/Aye (Fra), Ntallas/Chatzinikolaou (Gre)-Bassereau/Gauthier-Rat (Fra), Pennanen/Pennanen (Fin)-Canet/Rotar (Fra)

Finali terzo posto gironi: Howat/Pearse (Aus)-Pala/Sotola (Cze), Reeves/Tiso (Aus)-Held/Nissen (Ger), Nijland/Verberne (Ned)-Burlas/Marty (Fra), Van Langendonc/Humblet (Bel)-Alimi/Di Giantommaso (Fra)

VARSAVIA

A Varsavia va in scena il secondo Future organizzato nella capitale polacca, stavolta rivolto solo agli uomini. Al via nelle qualificazioni anche una coppia italiana, Venditti/Spolverini che però è uscita subito per mano degli estoni Korotkov/Piik che hanno vinto 2-0 (21-10, 21-15).

Primo turno qualificazioni: Weber/Hilbert (Lux)-Rivest/David (Can) 1-2 (25-23, 20-22, 10-15), Vala/Stocek (Cze)-Ferry/Ferry (Mon) 2-1 (18-21, 21-11, 19-17), Spolverini/Venditti (Ita)-Korotkov/Piik (Est) 0-2 (10-21, 15-21), Andreasson/Andersson (Swe)-Kaluza/Kaczmarek (Pol) 1-2 (21-14, 19-21, 12-15), Paszkowski/Chiniewicz (Pol)-Savvin/Moiseiev (Ukr) 2-1 (19-21, 21-18, 15-12), Beta/Pietraszek (Pol)-Bublyk/Tymchenko (Ukr) 0-2 (16-21, 14-21), Ruml/Pihera (Cze)-Helland/Kronstad (Nor) 2-0 (21-10, 21-17), Donela/Palubinskas (Ltu)-Woloszuk/Ilewicz (Pol) 0-2 (16-21, 16-21),

Secondo turno qualificazione: Rivest/David (Can)-Vala/Stocek (Cze) 0-2 (16-21, 20-22), Kaluza/Kaczmarek (Pol)-Korotkov/Piik (Pol) 0-2 (14-21, 18-21), Bublyk/Tymchenko (Ukr)-Paszkowski/Chiniewicz (Pol) 2-0 (21-16, 21-16), Woloszuk/Ilewicz (Pol)-Ruml/Pihera (Cze) 2-1 (21-17, 15-21, 15-11).

Pool C: Rumsevicius/Stasevicius (Ltu)-Løkken/Henriksveen (Nor), Bedritis/Rinkevics (Lat)-Groszek/Ciemachowski (Pol). Pool D: Siren/Nurminen (Fin)-Korotkov/Piik (Est), Korycki/Kruk (Pol)-Vala/Stocek (Cze). Pool A: Mol/Sunde (Nor)-Woloszuk/Ilewicz (Pol), Lejawa/Czachorowski (Pol)-Kanellos/Terzoglou (Gre). Pool B: Bialokoz/Batrane (Eng)-Florczyk/Besarab (Pol), Vasiljev/Juchnevic (Ltu)-Bublyk/Tymchenko (Ukr)

Foto Fivb