Beach soccer, Europei 2023: Italia-Bielorussia 4-2, gli azzurri dominano il girone a punteggio pieno

Dopo il 5-2 alla Grecia nella partita di esordio e l’8-2 alla Moldova nella seconda giornata, che ha sancito il passaggio ai quarti di finale, la Nazionale di beach soccer maschile impegnata nella fase finale degli Europei 2023 ad Alghero, è riuscita a imporsi sulla Bielorussia a partire dalle ore 18.00. Gli azzurri guidati da Emiliano Del Duca si sono imposti, sul campo principale della Beach Arena, per 4-2. Primo posto nel Gruppo A a punteggio pieno (9) punti, con Bielorussia (6), Grecia e Moldova (entrambi a 0) alle spalle. Ma ecco di seguito il racconto del match.

BEACH SOCCER, EUROPEI 2023: IL RACCONTO DI ITALIA-BIELORUSSIA

A passare in vantaggio è la Bielorussia: gol di Kastantsinau. Una botta di sinistro in grado di annichilire il portiere dell’Italia. Gli azzurri sono bravi a rispondere e, Alla, devia un tiro di Casapieri in rete: è 1-1. Novikau raddoppia per la Bielorussia: colpo di testa micidiale che impallina Casapieri, è 1-2. Diagonale strepitoso di Fazzini che rimette in parità l’incontro. Splendida azione prolungata dell’Italia: diagonale di Remedi che dopo aver combattuto contro i giocatori bielorussi la mette in mezzo e Giordani, a porta sguarnita, deve solo spingere dentro: 3-2.

Gli Azzurri sfruttano una grossa ingenuità commessa da parte dei bielorussi: Remedi riparte in velocità e supera, con freddezza e un cucchiaio, il portiere avversario. 4-2 e primo posto ipotecato dalla nostra Nazionale. Palo di Genovali che avrebbe definitivamente chiuso l’incontro. Hapon viene espulso tra le file della Bielorussia e Zurlo ha un’occasione ghiotta per segnare il quinto gol dal dischetto ma si lascia ipnotizzare. Il match termina 4-2 con l’Italia in grado di dominare avversari e Gruppo A.