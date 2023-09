Basket, Mondiali 2023: il Canada batte la Slovenia e raggiunge la Serbia in semifinale

È il Canada l’ultima squadra semifinalista ai Mondiali 2023 di basket. Al Manila Mall Of Asia Arena di Pasay (Filippine), i ragazzi di Jordi Fernandez battono la Slovenia per 100-89 grazie a un grande secondo tempo e raggiungono la Serbia (che dopo l’eliminazione della Slovenia si è assicurata un posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, così come la Germania) nel penultimo atto del torneo. Per la squadra nordamericana si tratta della prima qualificazione in una semifinale di una rassegna iridata.

Fondamentali per il Canada nel match odierno i 31 punti e 10 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander, i 24 di RJ Barrett e i 14 a testa di Nickeil Alexander-Walker e Dillon Brooks. Per la Slovenia (che ora andrà a fare il torneo 5°-8° posto), invece, non bastano i 26 punti di Luka Doncic e i 22 di Kremen Prepelic.

L’inizio di partita è molto equilibrato: da una parte sono subito vivaci Gilgeous-Alexander e Dort, dall’altra rispondono presente soprattutto Luka Doncic, Aleksej Nikolic e Zoran Dragic e a fine primo tempo il tabellino dice 26-24 in favore del Canada. In apertura di secondo quarto la squadra nordamericana prova a più riprese ad allungare, ma la Slovenia non cede un centimetro e resta aggrappata alla compagine avversaria, prima di compiere addirittura il sorpasso e andare sul +4 con una tripla di Jakob Cebasek e un canestro di Doncic (36-40). Subito dopo il Canada ribalta tutto con un parziale di 8-0, ma poi i ragazzi di Sekulic mostrano nuovamente tutta la loro qualità e riescono ad agguantare il pareggio prima della fine del primo tempo (50-50).

Al rientro dagli spogliatoi il Canada continua a macinare gioco e, complice un rallentamento avversario rispetto ai primi due quarti, prende il largo grazie agli scatenati Gilgeous-Alexander e Barrett (77-61). A questo punto la Slovenia trova una piccola reazione e accorcia sul -9 prima della sirena di fine terzo quarto (80-71), ma subito dopo la squadra nordamericana alza nuovamente il ritmo e raggiunge il massimo vantaggio (94-77) a poco meno di 6′ dalla fine e dopo le espulsioni per due falli tecnici di Dillon Brooks e Doncic. Senza il suo leader, la Slovenia riesce a recuperare nei successivi minuti fino al -9 (94-85), ma poi la fatica si fa sentire e lo svantaggio, in relazione al tempo rimanente, diventa troppo pesante (100-89). Nell’ultimo minuto non si gioca più e alla sirena parte la festa in casa Canada.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CANADA – SLOVENIA 100-89 (26-24, 24-26, 30-21, 20-18)

Canada: Dort 8, Alexander-Walker 5, Gilgeous-Alexander 31, Ejim, Powell, Barrett 24, Alexander 2, Olynyk 7, Edey ne, Scrubb ne, Brooks 14, Bell-Haynes ne

Slovenia: Samar ne, Nikolic 8, Prepelic K. 22, Tobey 8, Blazic 3, Hrovat 7, Dimec 2, Dragic 10, Prepelic B., Glas ne, Cebasek 3, Doncic 26

Foto: fiba