Basket, Preliminare Champions League 2023-2024: Varese eliminata dallo Cholet in semifinale

Si interrompe in semifinale il cammino della Pallacanestro Varese nel torneo di qualificazione alla Basketball Champions League 2023-2024. La squadra di coach Bialaszewski è stata sconfitta dai francesi dello Cholet per 96-88 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, soprattutto nei minuti finali dove Varese ha subito il parziale decisivo. Lo Cholet, dunque accede alla finale, dove potrebbe incrociare un’altra squadra italiana, visto che a breve ci sarà l’altra semifinale tra la Happy Casa Brindisi e gli olandesi del Den Bosch.

Non è bastato a Varese uno strepitoso Sean McDermott, che ha messo a referto 27 punti. Buono anche il contributo degli italiani Davide Moretti (15) e Tomas Woldetensae (13). Solo sette punti (con 11 rimbalzi) per Willie Cauley-Stein. I francesi sono stati guidati da un T.J Campbell da 23 punti.

Varese ha un buon avvio di partita, anche se il primo allungo nel match lo tenta lo Cholet, che tocca con Campbell il +5 a metà primo quarto (13-8). McDermott accorcia sul -1, ma i francesi nel finale di quarto arrivano anche sul +6 con la tripla di Nzekwesi. L’ultimo squillo del quarto è comunque di Woldetensae, che trova il canestro del -3 con cui Varese chiude la prima frazione (22-25).

Si continua a viaggiare sul filo dell’equilibrio, anche se è sempre lo Cholet a guidare nel punteggio. Campbell fa ancora +6 per lo Cholet (40-34), ma Ulaneo replica immediatamente. Woldetensae firma anche il -1, ma alla pausa lunga la squadra francese è in vantaggio 49-44.

Al rientro dagli spogliatoi Varese spinge subito sull’acceleratore in attacco e trova la parità con la tripla di McDermott (53-53). Lo Cholet, però, piazza un break di 9-0 con i francesi che sembrano scappare (62-53). Il solito McDermott guida la rimonta, che si concretizza con la tripla del sorpasso dell’americano (67-64). Varese è scatenata negli ultimi minuti del quarto e si presenta avanti di sei punti alla terza sirena (78-72).

Purtroppo l’ultimo quarto si apre malissimo per la Itelyum, che subisce un parziale di 10-0 dei francesi, guidati dai canestri di Goudou-Sinha e Baker. Moretti accorcia sul -1 e poi ancora McDermott trova il vantaggio per i lombardi (86-84) a tre minuti dalla fine. Il finale di partita è amarissimo per Varese, che perde tanti palloni e sbaglia anche molti tiri, mentre lo Cholet prima con Campbell e poi con Sako trova le giocate decisive. Finisce 96-88 ed in finale ci vanno i francesi.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CHOLET BASKET – PALLACANESTRO VARESE 96-88 (25-22, 24-22, 23-34, 24-10)

Cholet: Blakes 13, Campbell 23, Goudou-Sinha 10, Hruban 12, Sako 12, Ayayi 10, Bordes, De Sousa 2, L’Etang, Nzekwesi 9, Salaun 5

Varese: Cauley-Stein 7, Librizzi, McDermott 27, Moretti 15, Shahid 7, Assui, Brown 5, Hanlan 9, Ulaneo 5, Virginio, Woldetensae 13, Zhao

