Basket, Preliminare Champions League 2023-2024: la Happy Casa Brindisi conquista la finale

La Happy Casa Brindisi prosegue il suo cammino ed approda alla finale del torneo di qualificazione per la Basketball Champions League 2023-2024. I pugliesi hanno sconfitto nettamente gli olandesi del Den Bosch per 78-63 e domenica (palla a due ore 17.30) si giocheranno l’accesso alla competizione europea contro i francesi dello Cholet, che hanno battuto nell’altra semifinale la Pallacanestro Varese.

Una Bridnisi trascinata dai 19 punti di Jamel Morris, che è stato il miglior marcatore dell’incontro. In doppia cifra hanno chiuso anche Jajuan Johnson (12), Wendell Mitchell (11) e Jordan Bayeye (10 con anche 8 rimbalzi). Agli olandesi non sono bastati i 16 punti di Thomas Van der Mars.

Il match non era iniziato bene per la compagine italiana, che si è trovata sotto di sette punti in avvio (6-13). La Happy Casa ha provato a reagire, ma comunque alla prima sirena Den Bosch era avanti 19-13. Nel secondo quarto la musica cambia, con Brindisi che alza l’intensità della propria difesa e che trova con maggior frequenza la via del canestro, in particolare con Mitchell e Senglin. All’intervallo è vantaggio per Brindisi sul 39-34.

Al rientro dalla pausa lunga la Happy Casa piazza il parziale decisivo, che le permette di toccare il +12 (50-38). La squadra di coach Corbani da quel momento controlla la partita. Nell’ultimo quarto Morris si scatena e Brindisi allunga ulteriormente, chiudendo alla fine 78-63.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPPY CASA BRINDISI – HEROES DEN BOSCH 78-63 (13-19, 26-15, 17-12, 22-17)

Brindisi: Morris 19, Mitchell 11, Malaventura, Laquintana 6, Laszewski 6, Riisma, Seck, Lombardi 5, Johnson 12, Bayeye 10, Senglin 9

Den Bosch: Van Vliet 2, Moore 10, Helfrich 5, Mayfield 7, Fenner 3, Schottert, Van der Mars 16, Stumbris 10, Price 4, Kok 6

