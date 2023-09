Basket, Gigi Datome: “Gruppo decisivo, siamo uniti. Ce la siamo goduta con la Serbia e ce la godiamo oggi”

200 presenze in azzurro. Ma anche altre tre, visto che dai quarti in avanti, in un senso o nell’altro, si andrà per due possibili tabelloni. Gigi Datome è questo: all’ultimo atto da giocatore riesce a godersi un’altra settimana da ricordare. Una settimana iridata, della quale parla ancora con la sua proverbiale lucidità.

Così il capitano azzurro alla Rai: “A un certo punto non entrava la palla, ma abbiamo continuato a tirare. Quei tiri sono poi entrati, siamo riusciti a vincere agevolmente. Bell’effetto essere prime 8 al mondo. Ce la godiamo, sarà bello giocare un quarto di finale iridato. Si è parlato anche troppo di me, voglio ringraziare il gruppo che è stato decisivo. Gioca una bella pallacanestro e siamo uniti“.

Queste invece le parole raccolte da Sky: “Abbiamo continuato a tirare con convinzione, qundo i tiri non entrano è frustrante. Poi io, Pippo e Simone abbiamo iniziato, abbiamo raccolto tanti rimbalzi in attacco che ci hanno fatti stare lì nonostante le cattive percentuali. Secondo me ottima partita. I quarti saranno più difficili, il livello si alzerà. Abbiamo fatto qualcosa di bello, come ce la siamo goduta con la Serbia ce la godiamo anche oggi“.

E sempre sul tema del riconoscere i meriti dei compagni: “Pippo è stato molto continuo, ha fatto più punti del solito. Penso anche a Pajola che fa un grandissimo sacrificio, ha impostato il gioco, fatto le chiamate giuste. Non voglio dire banalità, ma ognuno da il proprio contributo e per questo siamo tutti partecipi. Chi c’è c’è e sarà bellissimo“.

Credit: Ciamillo