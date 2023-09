Basket femminile, Serie A1: vittorie larghe per San Martino di Lupari e Reyer Venezia, debutto amaro per le neopromosse

Si sono completati poco fa i due anticipi della prima giornata della Serie A1 di basket femminile 2023-2024, inaugurata con il tradizionale Opening Day ospitato quest’anno dal PalaRomare di Schio (Vicenza). Andiamo a scoprire insieme come sono andati, in attesa delle altre partite in programma domani domenica 1° ottobre.

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-REPOWER SANGA MILANO 82-68

L’Alama San Martino di Lupari inizia col piede giusto la nuova stagione, infliggendo una sconfitta per 82-68 alla neo-promossa Sanga Milano. Le padovane prendono subito le redini del match toccando la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto (17-5), con le lombarde che provano a rimanere in scia dopo 10’ (22-15). Nella seconda frazione l’Alama non riesce a fare nuovamente il vuoto, con la Sanga che morde le caviglie alle avversarie chiudendo sotto di due sole lunghezze all’intervallo lungo (40-38). Nella ripresa la Repower riesce anche a sorprendere le padovane mettendo la freccia (53-56), ma San Martino di Lupari non si scompone e piazza un break di 7-0 che le consente di rimettere il naso avanti alla terza sirena (60-56). Nel quarto conclusivo le bianco-gialle non si voltano più e prendono decisamente il largo, con la Sanga che non riesce più a contenere l’offensiva veneta e cede alla distanza col punteggio finale di 82-68 che regala la prima vittoria stagionale a San Martino di Lupari.

TOP SCORER

San Martino di Lupari: Kostowicz 21, Turcinovic 15, Conte 14

Sanga Milano: Tulonen 13, Diallo Dieng 11, Toffali e Pellington 10

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-UMANA REYER VENEZIA 52-85

Anche l’Umana Reyer Venezia inizia nel migliore dei modi la nuova annata, sconfiggendo nettamente l’O.ME.P.S. Battipaglia col punteggio di 52-85. Le oro-granata si portano davanti fin dalla prima frazione (13-19), premendo sull’acceleratore anche nel secondo quarto sfiorando perfino i venti punti di vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi (25-44). Nel terzo parziale le ragazze del coach Andrea Mazzon non intendono calare l’intensità e continuano a macinare gioco e punti, con le campane che pagano probabilmente lo scotto di ritornare a calcare il palcoscenico della massima serie a distanza di alcuni anni dall’ultima volta: dopo 30’ di gioco la Reyer conduce agevolmente per 43-64. Nel quarto conclusivo le veneziane continuano a mantenere le marce alte, ritoccando costantemente il massimo vantaggio (+35 sul 50-85) e gestendo così l’enorme margine fino alla sirena finale: finisce 52-85 in favore dell’Umana, che prova a dare un primo segnale alle avversarie per lo Scudetto ovvero Famila Schio e Virtus Bologna.

TOP SCORER

Battipaglia: Johnson Cierra 13, Milani e Ferrari Calabro 10

Reyer Venezia: Berkani 18, Makura5 12, Cubaj 11

