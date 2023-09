Basket femminile, Schio sconfigge Sassari di misura e accede alla finale della Supercoppa Italiana

È Schio la prima finalista della Supercoppa Italiana 2023 di basket femminile. Al PalaCrisafulli di Pordenone, nella prima partita della nuova stagione, le ragazze di Dikaioulakos faticano non poco contro Sassari, ma alla fine si impongono per 57-55 e passano dunque il turno. Nell’ultimo atto del torneo italiano a quattro squadre la squadra veneta affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Venezia e la Virtus Bologna.

Decisive quest’oggi per Schio le nuove arrivate Julia Reisingerova e Arella Guirantes: la prima mette a referto 18 punti e 8 rimbalzi, mentre la seconda chiude il match con 9 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Bene poi anche Martina Bestagno con i suoi 8 punti e 2 rimbalzi. Ininfluenti invece per Sassari i 16 a testa di Debora Carangelo e Ivana Raca.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo i primi minuti di studio (10-10), Sassari alza il ritmo e allunga con due punti di Crudo e una tripla di Carangelo. Schio non ci sta e si riavvicina subito con la coppia Reisingerova-Guirantes, ma subito dopo la squadra sarda torna a essere incisiva in attacco e incrementa nuovamente il vantaggio con il duo Raca-Hollingshed (18-22). Il secondo quarto si apre con una tripla di Crippa, poi Sassari cerca nuovamente di scappare, ma vede il suo tentativo fermarsi molto presto. Sul 27-21 in favore del gruppo di Restivo, Schio aumenta infatti il ritmo e con un parziale di 9-0 ribalta completamente il risultato (30-27), prima del canestro del 30-29 di Hollingshed in chiusura di primo tempo.

Al rientro dall’intervallo si prosegue punto a punto per tutti i successivi 10′ e si arriva così alla fine del terzo quarto sul punteggio di 46-44. Tutto viene dunque rimandato al quarto periodo: qui per i primi minuti resiste ancora il grande equilibrio (50-50), poi Schio accelera e con il trio Reisingerova-Keys-Guirantes vola sul +7 (57-50) a 3′ dalla fine. A questo punto Sassari si lancia all’arrembaggio e riesce incredibilmente ad accorciare fino al -2 (57-55). Poi però nell’ultimo minuto e mezzo la squadra sarda non riesce più a segnare (da segnalare la tripla sbagliata da Carangelo a 3” dalla fine) e la partita termina dunque con la vittoria di misura di Schio.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FAMILA WUBER SCHIO – DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 57-55 (18-22, 14-7, 14-15, 11-11)

Schio: Bestagno 8, Sottana 2, Sivka 2, Verona 4, Guirantes 9, Metterle ne, Crippa 6, Chagas ne, Keys 7, Penna 1, Reisingerova 18

Sassari: Raca 16, Carangelo 16, Carta ne, Toffolo 2, Crudo 5, Kaczmarczyk 6, Hollingshed 7, Spiga ne, Bebbu ne, Togliani 3

Photo LiveMedia/Simone Boi