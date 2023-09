Basket, come puÃ² rafforzarsi lâ€™Italia con i ritorni di Gallinari e Mannion. E il possibile rinforzo Thompsonâ€¦

L’Italbasket si appresta a chiudere l’esperienza al Mondiale 2023 contro la Slovenia nella ‘finalina’ per il settimo e l’ottavo posto, ma è già tempo di iniziare a guardare al futuro. Il 2024 non è poi così lontano e soprattutto è l’anno delle Olimpiadi di Parigi, con gli Azzurri che cercheranno di staccare il pass attraverso il Preolimpico in programma ad inizio Luglio – avversarie ancora da decidere tramite il sorteggio. Il CT Gianmarco Pozzecco dovrà sicuramente iniziare a pensare al possibile roster, tra conferme e possibili ritorni ma anche nuovi innesti.

Il Commissario Tecnico potrebbe sicuramente richiamare una pedina importante come Nico Mannion. Il Red Mamba ha sempre risposto in maniera positiva alla chiamata azzurra, fornendo spesso prestazioni da autentico campione e mettendosi in luce proprio al Preolimpico di Belgrado 2021 quando trascinò i compagni in finale contro la Serbia per i Giochi Olimpici di Tokyo. L’ex giocatore dei Golden State Warriors e della Virtus Bologna – in procinto di iniziare la prossima stagione in Spagna al Baskonia – può coprire sia il ruolo di playmaker ma anche quello di guardia, sfruttando così le sue capacità di finalizzatore da qualsiasi posizione. Mannion ha dimostrato spesso di poter spaccare le partite in due grazie alle sue accelerate fulminanti, lasciando senza scampo le difese avversarie. Nico si potrebbe sicuramente alternare con i pari-ruolo Spissu, Spagnolo e Pajola – con quest’ultimo ha anche condiviso lo spogliatoio alla Virtus – dandogli il cambio ma al tempo stesso facendosi trovare pronto nel caso venisse chiamato in causa.

Rimanendo sul fronte playmaker, nei prossimi mesi potrebbero concretizzarsi le possibilità di vedere Darius Thompson indossare la divisa dell’Italia. Il nome dello statunitense – che ha acquisito la cittadinanza tricolore dopo il matrimonio – era già circolato nei mesi scorsi tra i possibili convocati per il Mondiale, ma il CT Pozzecco ha preferito optare per altre scelte e rimandare l’esordio del neo-giocatore dell’Efes Istanbul. Thompson può garantire punti pesanti e una grande esperienza a livello internazionale: a lui verrebbero sicuramente affidate le chiavi del gioco, con l’eventuale spostamento di un altro playmaker – Mannion o Pajola, ad esempio – in posizione da ‘2’. La decisione finale spetta chiaramente al coach friulano, ma il rinforzo di Thompson potrebbe sicuramente aumentare la qualità del roster della rappresentativa del Bel Paese soprattutto in ottica Preolimpico.

Per quanto riguarda il reparto dei lunghi, invece, il nome che potrebbe rafforzare nuovamente la rosa tricolore è quello di Danilo Gallinari. L’ala nativa di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), che il prossimo anno giocherà ancora in NBA ma ai Washington Wizards, è però fermo da un anno alle prese col brutto infortunio rimediato nel match di qualificazione ai Mondiali 2023 contro la Georgia. Il ‘Gallo’ ha quindi saltato tutta la stagione scorsa con i Boston Celtics, oltre all’EuroBakset 2022 che poteva sicuramente vederlo protagonista nella ‘sua’ Milano. L’ex Olimpia Milano cercherà sicuramente in tutti i modi di recuperare e farsi trovare pronto qualora il CT Pozzecco ritenga opportuno includerlo nella lista dei convocati, considerando anche che per Gallinari il 2024 potrebbe essere anche l’ultimo anno con la divisa azzurra. Il sogno di rivederlo alle Olimpiadi di Parigi – dopo aver fatto parte della spedizione azzurra a Tokyo nel 2021 – è negli occhi di tutti i tifosi, ma lui in primis dovrà lavorare al meglio per farsi trovare pronto. L’innesto di un cestista come lui si farebbe sentire nel roster: ha esperienza, ha il fisico per poter contrastare chiunque sotto canestro – fornendo un’ottima guardia a Melli, che si potrebbe spostare nel ruolo di centro dove ha sempre ben figurato quando veniva chiamato a ricoprire quella posizione in campo – e ha la voglia di dimostrare ancora una volta tutto il suo talento. Molto dipenderà appunto dalle sue condizioni fisiche, ma qualora si presenti in forma Gianmarco Pozzecco con ogni probabilità lo includerà nella lista dei convocati in vista del Preolimpico.

Credit: Ciamillo