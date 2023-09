Baseball, lâ€™Italia cede alla Gran Bretagna ed Ã© fuori nella fase a gironi: il peggior Europeo della storia

L’italbaseball esce di scena ai Campionati Europei 2023. La Nazionale italiana infatti, dopo la terrificante disfatta contro la Svezia, è stata battuta per 10-11 dalla Gran Bretagna, ultima avversaria del girone B, vedendosi costretta a rinunciare alla corsa per il titolo realizzando così la trasferta continentale peggiore della storia del tricolore: è infatti la prima volta che gli azzurri vanno fuori dalle prime otto. Fino a questo momento il risultato peggiore era quello del 2007, quando il team arrivò settimo.

Una disfatta quindi clamorosa quella degli azzurri, i quali per sperare di passare il turno dovevano ottenere un successo largo, con uno scarto di almeno cinque punti; tuttavia i nostri ragazzi si sono trovati a rincorrere sin dall’inning inaugurale, contrassegnato dal fuoricampo di Ward che porta gli avversari sull’1-0. L’Italia però reagisce subito, pareggiando i conti a basi piene grazie a un singolo sul lato destro di Celli che ha concesso a Paolini di firmare l’1-1, fallendo però il colpo del 2-1 per via dell’eliminazione dello stesso Paolini.

Il match però ritorna nuovamente in salita nella terza ripresa dove, dopo una seconda a tabellino fermo, Ford realizza un altro fuoricampo, preludio del 2-1 siglato da Ward su lancio pazzo che precede il tris calato da Singh dopo il walk di Dawson.

Arrivati in attacco gli azzurri provano ad avvicinarsi nuovamente ai rivali, accorciando le distanze con un fuoricampo di Garcia e con un un grandout di Mercuri (a basi piene) utile per il 4-3. L’inerzia positiva prosegue anche successivamente grazie al al singolo di Batista che ribalta il risultato iniziale mandando a punto Friscia e D’Orazio, portando dunque gli azzurri sul 5-4.

Il parziale aumenterà poi ancora nel quarto round, dove l’Italia aumenta ancora di due unità sfruttando un altro fuoricampo di Garcia, utile per mettere a referto il 7-4. Ma sarà purtroppo il preludio di un altro momento nero. Al quinto infatti si ripresenta l’incubo big inning, con i britannici che siglano cinque sigilli, effettuando il controsorpasso con un singolo a sinistra da due punti di Dawson e con un home run di Ford da tre.

Tramontata quasi definitivamente l’ipotesi di un successo con scarto significativo la disputa si avvia ad una fase di stallo: la sesta ripresa si conclude con un nulla di fatto, mentre nella settima le due squadre si dividono la posta con un sacrificio di Ford e un singolo di Batista, arrivando al risultato di 8-10 in favore della Gran Bretagna, con quest’ultima che pasteggerà anche nell’ultimo atto, mettendo a referto il punto dell’8-11 scaturito da un altro sacrificio di Ford a basi piene e dal timbro di Flaherty. Nelle battute finali dell’attacco ci sarà poi comunque spazio per gli ultimi due inutili punti azzurri, arrivati grazie alle base su ball con le basi piene e alla volata di sacrificio di Sellaroli.

Foto: WBSC Europe/ Sabina Prokešová