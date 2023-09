Baseball, Europei 2023: cadono Italia e Israele, si va verso una terza giornata di fuoco

Non si può dire che ci si sia annoiati nella seconda giornata degli Europei di baseball in corso in Repubblica Ceca. Questo 2023 ha regalato le prime due sorprese vere dell’edizione. Una, sfortunatamente, riguarda l’Italia, ora costretta a vincere contro la Gran Bretagna (vincente nel girone B pe 22-3 sull’Ungheria con manifesta al quinto inning) per avere della speranza di continuare il cammino verso le medaglie, fattosi improvvisamente incerto.

L’altra grossa sorpresa arriva dal girone D, quello di Praga, con Israele che viene sconfitto per 0-2 dalla Germania. Decisivi Ahrens con un singolo dopo cinque inning e Brenk con un doppio dopo sette. Nell’altra sfida la Svizzera sconfigge nettamente il Belgio per 7-2. E domani le squadre si scambieranno gli avversari.

Dal girone C non arriva la sorpresa massima, nel senso che per l’Olanda è pure troppo facile regolare per 16-3 l’Ucraina. Semmai, forse è un po’ inatteso il 3-1 della Francia sulla Croazia, ma alla fine dei conti meritato anche per la gran performance offensiva di Soliveres.

Nel girone A, a Brno, neanche l’ombra di qualcosa anche solo vagamente somigliante al sorprendente. Spagna e Repubblica Ceca prenotano il big match regolando l’una l’Austria per 13-1, l’altra la Grecia per 14-0.

