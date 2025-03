Baseball, Francisco Cervelli: “Raduno importante, iniziamo a conoscersi meglio”

Francisco Cervelli è raggiante. Il manager della nazionale italiana di baseball e della nazionale italiana di baseball Under 23 ha completato insieme allo staff e ai convocati il suo primo raduno di questo nuovo ciclo tecnico.

Dopo gli allenamenti e il lavoro in Maremma, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, Cervelli ha dichiarato al sito FIBS: “È stato davvero un gran bel raduno. Sono contento dell’atteggiamento con cui tutti i ragazzi si sono presentati a questo appuntamento: hanno mostrato grande positività e voglia di fare. Sono davvero soddisfatto”.

Poi ha aggiunto: “In questa prima occasione era importante per me conoscere ancora meglio tutti i giocatori e trascorrere del tempo insieme. Grazie al prezioso supporto di tutto lo staff tecnico: abbiamo potuto lavorare al meglio su ogni aspetto del gioco e sui diversi ruoli di competenza dei singoli atleti”.

Infine Francisco Cervelli ha chiuso dicendo: “Guardo già ai prossimi raduni, che ci permetteranno di trascorrere ancora più tempo insieme. Inoltre, non vedo l’ora di iniziare il lavoro di scouting per osservare come i ragazzi si comportano durante la settimana e nelle partite di Serie A e Serie B nei weekend. Anche per questo sarà fondamentale collaborare con le squadre di club e i loro allenatori, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.