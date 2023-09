Baseball, Europei 2023: nel giorno piÃ¹ amaro per l’Italia avanzano tutte le altre big

Siamo al giorno più incredibilmente amaro per le sorti dell’Italia, che mai prima di quest’anno era stata eliminata già nella prima fase degli Europei di baseball. Il 2023, però, è un anno di doppie prime volte: e se dalla parte del World Baseball Classic sono arrivati i quarti di finale, da quella continentale arriva l’uscita di scena più clamorosa di sempre, senza timore di smentita. Nel girone B passano Gran Bretagna e Svezia (17-7 sull’Ungheria); gli uomini di Mike Piazza dovranno ora affrontare il tabellone dal 9° al 16° posto.

Nel girone A di Praga, la partita più importante, quella tra Repubblica Ceca e Spagna, va agli iberici per effetto di un nettissimo 9-0 che determina anche la classifica del girone. Per il terzo posto è la Grecia a prevalere sull’Austria con il punteggio di 11-6.

Il girone D, l’altro con una possibile (ma improbabile) parità a tre alla fine, si va a concludere con la Germania che decide di non fare sconti alla Svizzera, già soddisfatta per la prima vittoria di sempre in un Europeo avvenuta ieri, con un chiaro 15-5. Molta più lotta in Belgio-Israele, dove alla fine si chiude sull’8-11.

Nel girone C, infine, pure troppo facili i destini: l’Olanda sommerge la Croazia sotto un 15-2, mentre la Francia chiude con un 10-0 sull’Ucraina. Questo il quadro dei quarti di finale: Spagna-Svezia, Germania-Repubblica Ceca, Olanda-Israele e Germania-Francia. Per l’Italia, ora, ci sarà il confronto delle 10:00 di giovedì 28 contro l’Austria. Cioè l’ultima del girone A. Nel tabellone dei piazzamenti, cioè quello sbagliato.

