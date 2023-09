Baseball, Europei 2023: l’Italia travolge l’Ucraina, gli azzurri vincono 15-0

Dopo la clamorosa eliminazione dalla fase che conta l’Italia torna alla vittoria ai Campionati Europei 2023 di baseball. Gli azzurri infatti – in lizza per assegnare le posizioni dalla nona piazza in poi – hanno vinto con facilità la sfida con l’Ucraina, regolando gli avversari in sei inning con il risultato rotondo di 15-0.

Una disputa dunque molto facile per gli uomini di Mike Piazza, abili a mettere le cose in chiaro già dall’inning inaugurale, dove sono arrivati subito tre punti prima con un singolo di Garcia che ha mandato Sellaroli a segno e, successivamente, con un colpo da due scaturito da un doppio al centro di Friscia ed i relativi sigilli del già citato Garcia e di Mineo.

Con l’inerzia dalla propria parte i nostri ragazzi hanno sfruttato anche la seconda ripresa per aumentare il vantaggio di ben quattro unità, complice un singolo da due sul lato destro di Garcia, un triplo a destra da due di Celli e, in conclusione, un doppio a sinistra di Mineo.

Sul 7-0 la partita poi si blocca, con il tabellino che resta fermo fino alla quinta ripresa, turno in cui gli azzurri trovano un big inning da 7 punti, portando così il risultato sul 14-0 certificando dunque una superiorità assoluta. Ci sarà poi spazio per l’ultimo timbro tricolore, arrivato nel sesto inning con il sacrificio di Battioni. Domani, venerdì 29 settembre, l’Italia affronterà la Svizzera alle ore 12:00.

