Dove vedere Italia-Nuova Zelanda di rugby in tv: orario, programma in chiaro, streaming

Al Groupama Stadium di Lione, in Francia, domani, venerdì 29 settembre, alle ore 21.00, si disputerà l’incontro valido per la Coppa del Mondo 2023 di rugby: l’Italia giocherà contro la Nuova Zelanda nel quarto turno della Pool A.

Gli azzurri hanno conquistato 10 punti in classifica finora, in quanto hanno battuto con bonus offensivo sia la Namibia che l’Uruguay, mentre gli All Blacks hanno perso nel match inaugurale della rassegna iridata contro la Francia prima di annichilire la Namibia.

La diretta tv del match Italia-Nuova Zelanda di rugby sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA RUGBY

Venerdì 29 settembre – Groupama Stadium di Lione (Francia)

21.00 Italia-Nuova Zelanda – diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai 2 HD

PROGRAMMA ITALIA-NUOVA ZELANDA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse