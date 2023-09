Baseball, Europei 2023: le favorite. Non solo Italia-Olanda. Concorrenza sempre piÃ¹ alta con Israele, Spagna e Germania

Che il baseball in Europa sia spesso stato un fatto privato tra Italia e Olanda è fatto noto. Del resto, il team azzurro e quello olandese sono stati i dominatori assoluti per larga parte della parabola continentale del batti e corri, nonché i vincitori quasi esclusivi delle rassegne continentali. Fanno eccezione la Spagna, che vinse nel 1955 a Olanda assente, e Belgio, vittorioso nel 1967 quando però le due potenze non avevano neppure partecipato.

Nel complesso, il duopolio è rimasto praticamente inalterato per quarant’anni abbondanti, fino a quando è arrivato il secondo posto della Russia ai danni dell’Italia nel 2001. Ma se quello russo è stato un episodio risultato come la punta di una scalata evidenziata dai quarti posti del 1997 e 1999, che poi non ha più vissuto neanche lontanamente quelle altezze, ci sono casi ben diversi che si sono verificati negli anni successivi.

Nel 2003, infatti, Grecia, Spagna e Svezia finirono tutte davanti agli azzurri, al tempo in un periodo abbastanza altalenante da finire settimi nel 2007. Nel frattempo emergevano nuove nazioni, come Gran Bretagna e Germania. Ma, negli anni, se c’è un Paese che più di tutti è riuscito ad avvicinare le grandi, con partite avvincenti, a volte vinte, altre perse, ma comunque sempre interessanti, questo è stato quello iberico. Non per caso, il suo palmares dice una vittoria, due secondi posti e ben 15 terzi posti.

A queste selezioni si è nel frattempo aggiunto Israele. Ma in un modo particolare, perché la selezione israeliana, prima del 2019, mai si era potuta considerare come una reale potenza del baseball europeo. Il fatto di poter reclutare giocatori delle minors MLB tramite l’inserimento di giocatori nati negli States, ma dotati di doppio passaporto. I risultati di 2019, 2020 e 2021 sono lì a dimostrare che la scelta è stata buona. E non c’è nemmeno da dimenticare la Repubblica Ceca che, seppur mai a podio, rimane sempre da non sottovalutare. Tuttavia, volendo eleggere la “quarta forza” storica del recente passato, questa è fuor di dubbio la Germania, sette volte terza.

Foto: FIBS