ATP Zhuhai 2023: parte il tabellone principale, Nishioka rimonta e passa

Si è conclusa la giornata d’apertura, insolitamente di mercoledì in un altrettanto insolito momento del calendario maschile, con inizi e conclusioni di tornei sfasati, dell’ATP 250 di Zhuhai, in Cina. Tre gli incontri di tabellone principale, con quello di qualificazione che ha anch’esso espresso le proprie determinazioni finali (out Stefano Napolitano).

Particolare la parabola di Yoshihito Nishioka: perso il primo set 6-0, il giapponese si rimette in marcia contro il francese Térence Atmane, numero 149 del mondo che ha raccolto due recentissimi successi Challenger in Cina, e riesce a vincere per 0-6 6-4 6-2.

Toccherà al numero 8 del seeding vedersela con Lloyd Harris. Il sudafricano, che ha raccolto poco dalla stagione sul veloce, si impone su Jiri Vesely per 6-4 6-2: va detto che il ceco sta anch’egli provando la risalita, e sta cercando di fare uso del ranking protetto in maniera piuttosto oculata tra una serie di Challenger e un’altra.

In chiusura di giornata, per un ceco che perde, ce n’è uno che vince: è Dalibor Svrcina. Il classe 2002 di Ostrava non ha troppi problemi con Zhe Li, cinese numero 602 del mondo che si è trovato ad avere l’opportunità di confrontarsi con il circuito ATP, a 37 anni, per la 19a volta. Ha vinto solo un match a livello di qualificazioni e mai in main draw (set tolti nel 2019 a Gerasimov e Pouille).

ATP ZHUHAI 2023: RISULTATI DI OGGI

Primi turni

Svrcina (CZE)-Li (CHN) [WC] 6-4 6-3

Nishioka (JPN) [8]-Atmane (FRA) 0-6 6-4 6-2

Harris (RSA)-Vesely (CZE) [PR] 6-4 6-2

Secondi turni delle qualificazioni

Bolt (AUS)-Bellier (SUI) 6-4 7-6(0)

Saville (AUS)-Napolitano (ITA) 6-3 6-2

Sweeny (AUS)-Palan (CZE) 4-6 6-3 6-4

Polmans (AUS)-Weber (FRA) 6-3 6-0

Foto: LaPresse