ATP Race, Jannik Sinner sempre n.4: Finals di Torino vicine

Un traguardo sempre più vicino. Sono ore un po’ complicate per Jannik Sinner. La sconfitta dolorosa contro Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open 2023 ha inciso non poco sulle scelte future dell’altoatesino che ha deciso, dopo averci pensato su, di non prendere parte all’impegno della Coppa Davis a Bologna e di concentrarsi su quel che resta della stagione per essere alle ATP Finals di Torino.

Ora come ora la situazione in classifica è decisamente buona perché Jannik è saldamente quarto con 4365 punti, vicino alla quota che gli consentirebbe matematicamente di approdare al Master di fine anno. Stando all’ultimo aggiornamento la quota è di 5015 punti, ovvero 650 punti, tenuto conto della qualificazione già matematica di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e di Daniil Medvedev.

Sinner sarà al via dell’ATP500 di Pechino dal 28 settembre e prenderà parte anche al Masters1000 di Shanghai, dal 4 ottobre, che potrebbe accusargli la presenza al Pala Alpitour. E’ chiaro che tutti questi ragionamenti saranno sulla base delle condizioni fisiche che Jannik avrà, aspetto a quanto pare critico in questa parte di annata.

Vero è che il margine nei confronti del nono in graduatoria, ovvero Taylor Fritz, è di 1355 punti e questo può rassicurarlo decisamente per centrare l’obiettivo stagionale.

ATP RACE AGGIORNATA

1. Carlos Alcaraz 8175 punti

2. Novak Djokovic 7665 punti

3. Daniil Medvedev 6110 punti

4. Jannik Sinner 4365 punti

5. Andrey Rublev 3640 punti

6. Stefanos Tsitsipas 3570 punti

7. Holger Rune 3055 punti

8. Alexander Zverev 3030 punti

9. Taylor Fritz 3010 punti

Foto: LaPresse