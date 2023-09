ATP Pechino 2023, risultati 30 settembre: Zverev e Medvedev ai quarti, si fanno rimontare Arnaldi e Rublev

E’ iniziato il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2023 di tennis, torneo combined, che per gli uomini è di categoria ATP 500, in corso a Pechino, in Cina: in casa Italia arriva l’eliminazione del qualificato Matteo Arnaldi, che manca tre match point ed esce di scena agli ottavi.

In campo tutta la parte bassa del tabellone: il qualificato azzurro Matteo Arnaldi sciupa tre match point nel secondo set ed esce sconfitto dal confronto col cileno Nicolás Jarry, vittorioso con lo score di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3 dopo una battaglia sportiva lunga tre ore esatte di gioco.

Per il sudamericano ai quarti di finale ci sarà la sfida contro il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 8, che deve rimontare, nel cuore della notte cinese, l’iberico Alejandro Davidovich Fokina, battuto col punteggio di 6-7 (4) 6-2 6-1 dopo due ore e 35 minuti.

Vince in rimonta anche il transalpino Ugo Humbert, già giustiziere di Lorenzo Sonego, che sconfigge il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, sconfitto con lo score di 5-7 6-3 7-6 (3) dopo due ore e 50 minuti di aspra battaglia sportiva.

Per il transalpino ai quarti ci sarà il vincitore dell’unico match a concludersi in due set, quello che vede la vittoria del russo Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone, che regola l’australiano Alex de Minaur col punteggio di 7-6 (3) 6-3 in due ore precise di gioco.

ATP 500 PECHINO 2023 – RISULTATI 30 SETTEMBRE

Alexander Zverev b. Alejandro Davidovich Fokina 6-7 (4) 6-2 6-1

Nicolás Jarry b. Matteo Arnaldi 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3

Ugo Humbert b. Andrey Rublev 5-7 6-3 7-6 (3)

Daniil Medvedev batte Alex de Minaur 7-6 (3) 6-3

Foto: LaPresse