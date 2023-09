WTA Ningbo 2023, Ons Jabeur liquida Diana Shnaider e conquista il titolo

Vanno in archivio i Ningbo Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 conclusosi a Ningbo, in Cina: la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 1, liquida la russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora ed un quarto di gioco, conquistando così il titolo.

Nel primo set la russa tiene il servizio in apertura, ma poi la tunisina sale in cattedra, infilando cinque giochi consecutivi, con strappi ai vantaggi nel terzo game ed a trenta nel quinto. La russa sciupa due occasioni per recuperare un break di ritardo nel sesto game, ma poi tiene la battuta nel settimo. Jabeur va a servire per il set ed alla prima occasione chiude sul 6-2 in 35 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio è del tutto simile: la russa tiene la battuta nel game d’apertura, dopo aver annullato una palla break, poi però la tunisina torna a macinare gioco e vince sei giochi consecutivi, volando grazie agli strappi maturati ai vantaggi nel terzo e nel settimo gioco ed a quindici nel quinto. Jabeur così conquista il titolo in virtù del 6-1, concretizzatosi in 40 minuti.

Le statistiche sono tutte nettamente a favore della tunisina, che vince 63 punti contro i 39 della russa, facendo nettamente meglio dell’avversaria sia con la prima, con l’81% dei punti vinti contro il 46%, sia con la seconda, col 63% contro il 45%. Jabeur converte 5 delle 10 palle break avute a disposizione e cancella tutte le tre occasioni concesse a Shnaider.

