ATP Chengdu 2023, Musetti batte Rinderknech e vola in semifinale: sfiderÃ  Safiullin. Bene Zverev e Dimitrov

È terminata poco fa un’altra giornata all’ATP 250 di Chengdu. Sul cemento cinese si sono disputati oggi tutti e quattro i quarti di finale, tra cui quello tra l’italiano Lorenzo Musetti e il francese Arthur Rinderknech, e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Bella vittoria per Lorenzo Musetti: il nostro portacolori (testa di serie n.2) si è dimostrato superiore al francese Arthur Rinderknech e si è imposto con un doppio 6-3 in un’ora e 28 minuti di gioco. L’azzurro classe 2002 ha così strappato il pass per la semifinale: lì a sfidarlo ci sarà il russo Roman Safiullin, che quest’oggi ha vinto il suo match contro l’australiano Jordan Thompson per ritiro di quest’ultimo sul risultato di 7-6(1).

Ha poi conquistato il pass per la semifinale anche il tedesco Alexander Zverev (n.1 del seeding), che ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic (n.7 del torneo) per 5-7 7-5 6-2 dopo una battaglia durata tre ore esatte di gioco. Ora nel penultimo atto del torneo il tennista teutonico dovrà vedersela con il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.3), uscito vincitore dalla sfida odierna contro l’australiano Christopher O’Connell con un agile 6-4 6-1.

I RISULTATI DI GIORNATA

A. Zverev (GER) (1) – M. Kecmanovic (SRB) (7) 5-7 7-5 6-2

G. Dimitrov (BUL) (3) – C. O’Connell (AUS) 6-4 6-1

R. Safiullin (RUS) – J. Thompson (AUS) 7-6 rit.

L. Musetti (ITA) (2) – A. Rinderknech (FRA) 6-3 6-3

Foto: LaPresse