ATP Astana 2023, Lehecka e Mannarino accedono ai quarti di finale. Subito fuori Baez

È appena terminata la terza giornata dell’ATP 250 di Astana. Sul cemento kazako si sono disputati oggi gli ultimi due incontri validi per il primo turno e i primi quattro ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Per quanto riguarda il primo turno, sono stati Sebastian Korda e Sebastian Ofner ad avere la meglio nei loro rispettivi match. Lo statunitense (testa di serie n.5) ha battuto l’australiano Alexei Popyrin per 7-6(5) 6-7(4) 6-4 dopo quasi tre ore di dura battaglia, mentre l’austriaco si è imposto un po’ a sorpresa contro l’ungherese Marton Fucsovics per 2-6 6-2 6-3.

Passando agli incontri validi per gli ottavi di finale, va subito segnalata l’eliminazione dell’argentino Sebastian Baez (n.2 del seeding), sconfitto all’esordio (al primo turno aveva beneficiato di un bye) dall’austriaco Jurij Rodionov con un netto 6-2 6-4. Al contrario di Baez, hanno invece rispettato i pronostici il ceco Jiri Lehecka (n.4 del torneo) e il francese Adrian Mannarino (testa di serie n.6), che hanno battuto rispettivamente il bielorusso Egor Gerasimov per 6-2 7-6(3) e il russo Alibek Kachmazov per 6-2 5-7 6-3.

Ora ai quarti di finale Lehecka se la dovrà vedere con il serbo Hamad Medjedovic, che è uscito vincitore dall’altro match odierno contro il russo Alexander Shevchenko con un doppio 6-4, mentre Mannarino dovrà affrontare Rodionov.

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

S. Korda (USA) (5) – A. Popyrin (AUS) 7-6 6-7 6-4

S. Ofner (AUT) – M. Fucsovics (HUN) 2-6 6-2 6-3

OTTAVI DI FINALE

J. Lehecka (CZE) (4) – E. Gerasimov (BLR) (Q) 6-2 7-6

H. Medjedovic (SRB) (WC) – A. Shevchenko (RUS) 6-4 6-4

A. Mannarino (FRA) (6) – A. Kachmazov (RUS) (Q) 6-2 5-7 6-3

J. Rodionov (AUT) (Q) – S. Baez (ARG) (2) 6-2 6-4

Foto: LaPresse