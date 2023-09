Atletica, gli italiani qualificati alle Finali di Diamond League: nomi di lusso a Eugene, caccia al trofeo

Le Finali della Diamond League 2023 andranno in scena a Eugene (USA) nel weekend del 16-17 settembre. Gli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera avranno luogo in Oregon, dove lo scorso anno si disputarono i Mondiali. Si preannuncia grande spettacolo con le ultime gare di un’intensa stagione ormai agli sgoccioli e si assegneranno i prestigiosi “diamantoni”, ovvero i premi che spettarono a che vincerà le prove conclusive.

I primi otto atleti per gli eventi di corsa e i primi sei atleti per i concorsi hanno staccato il biglietto per Eugene, dove si ripartirà da zero: chi vincerà la gara finale sarà incoronato come Campione della Diamond League, porterà a casa il trofeo e il lauto assegno previsto come premio economico. Ben sei italiani sono riusciti a qualificarsi, ma un azzurro ha già deciso di non prendere parte all’evento: Gianmarco Tamberi, fresco Campione del Mondo di salto in alto, non andrà a caccia del terzo diamantone consecutivo.

Andy Diaz andrà all’assalto della corona nel salto triplo, dopo essersi già imposto lo scorso anno quando non era ancora cittadino italiano. Il fuoriclasse di origini cubane potrà rappresentare il Bel Paese soltanto dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Larissa Iapichino ha vinto tre tappe consecutive di Diamond League e cercherà il sigillo finale nel salto in lungo dopo non essere riuscita a salire sul podio a Budapest.

Meritatissima presenza per Leonardo Fabbri, argento ai Mondiali nel getto del peso e vincitore del Golden Gala. Ayomide Folorunso è ormai entrata in una nuova dimensione dopo il sesto posto iridato e dirà la sua sui 400 ostacoli. Roberta Bruni tornerà in gara dopo aver siglato il record italiano di salto con l’asta a Chiari. Di seguito gli italiani qualificati alle Finali della Diamond League 2023.

ITALIANI QUALIFICATI ALLE FINALI DI DIAMOND LEAGUE ATLETICA

SALTO IN ALTO (MASCHILE): Gianmarco Tamberi (quinto posto con 15 punti), ha comunicato che non parteciperà

SALTO TRIPLO (MASCHILE): Andy Diaz (secondo posto con 22 punti)

GETTO DEL PESO (MASCHILE): Leonardo Fabbri (quarto posto con 15 punti)

400 OSTACOLI (FEMMINILE): Ayomide Folorunso (quinto posto con 17 punti)

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE): Roberta Bruni (sesto posto con 13 punti)

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE): Larissa Iapichino (primo posto con 24 punti)

Foto: Grana/FIDAL