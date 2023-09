A che ora il sorteggio della Conference League oggi? Programma e orario: come vederlo in tv e streaming

Adesso è realmente quasi tutto pronto: poi sarà UEFA Conference League. La terza competizione europea per club tra pochi giorni tornerà nuovamente in scena. La manifestazione è pronta a regalare nuove emozioni e adesso bisognerà capire quale formazione scipperà lo scettro di vincitore al West Ham, che lo scorso anno è stato in grado di piegare in Finale la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tante le interessanti squadre pronte a partecipare.

Volendo sbirciare proprio nella Penisola, a essere presente, è nuovamente la Viola. Nico Gonzalez e compagni, nella serata di ieri, hanno ribaltato il risultato contro il Rapid Vienna. All’interno dell’Artemio Franchi infatti, la Fiorentina, non ha lasciato scampo agli austriaci, riuscendo a imporsi per ben 2-0. Decisivo proprio Nico Gonzalez, autore di una doppietta: il primo gol è arrivato al 59esimo mentre il secondo, al 90esimo, attraverso un calcio di rigore.

Insomma adesso è praticamente tutto pronto: oggi il sorteggio definirà ogni singolo raggruppamento. I gironi della UEFA Conference League 2023/24 saranno visibili oggi venerdì 1 settembre, a partire dalle 14.30 e dentro il Grimaldi Forum di Montecarlo. L’evento potrà essere guardato in diretta tv e streaming su Sky (SkyGo), Now, DAZN e UEFA.com. Ecco di seguito il programma del sorteggio e le fasce in cui le singole squadre sono state aggiunte.

PROGRAMMA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE

Venerdì 1 settembre

Ore 14.30 (italiane) – Sorteggio fase a gironi Conference League – Principato di Monaco:

Diretta tv: Sky Sport 24 (200)

Sky Sport 24 (200) Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN, UEFA.com

CONFERENCE LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima fascia: AZ, Gent, Dinamo Zagabria, Eintracht, Bruges, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

Seconda fascia: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa, Viktoria Plzen , Fiorentina, Ludogorets, Bodo/Glimt

Terza fascia: Astana, Besiktas, HJK, Trnava, Lubiana, Zorya, Genk, Legia Varsavia

Quarta fascia: Breidablik, Lugano, Ballkani, Cucaricki, Nordsjaelland, KI, Aberdeen, Mostar

Foto: LaPresse