Chi è l’arbitro di Fiorentina-Ferencvaros? Tedesco di 33 anni, sarà alla seconda gara di Conference

Dopo il pareggio in casa del Genk nella partita inaugurale del gruppo F di Conference League, la Fiorentina torna in campo oggi, giovedì 5 ottobre.

Di fronte ci saranno gli ungheresi del Ferencvaros in una gara che sarà diretta da Daniel Schlager.

Tedesco di 33 anni, impiegato di banca, Schlager è alla seconda partita di Conference League in carriera.

Sinora il fischietto nato a Rastatt, ha diretto solo partite giovanili con squadre italiane: la Nazionale Under 18 (amichevole persa 4-0 contro i pari età della Germania nel 2017) e il Milan Under 19 in una gara del girone dell’ultima Youth League (1-1 contro il Salisburgo).

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Schlager sarà coadiuvato dai connazionali Christian Dietz e Sven Waschitzki come assistenti, da Tobias Reichel come quarto ufficiale. Tedesca anche la squadra al Var dove Sören Storks sarà affiancato da Robert Schröder.

Foto: LaPresse