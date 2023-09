A che ora gioca Musetti contro Rinderknech: programma prossimo turno ATP Chengdu, dove vederlo in tv e streaming

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo ATP 250 di Chengdu, dopo il successo per 6-0 al terzo set sul qualificato australiano Philip Sekulic agli ottavi di finale. Domani il n.2 d’Italia tornerà dunque in campo per affrontare i quarti di finale contro l’insidioso francese Arthur Rinderknech, con l’obiettivo di centrare il pass per la semifinale.

Nessun precedente nel circuito maggiore tra l’azzurro ed il transalpino. Il ventunenne toscano punta ad un risultato importante nel primo appuntamento della sua trasferta asiatica per prendere un po’ di fiducia dopo un periodo negativo in vista del finale di stagione indoor, con il mirino puntato in particolare sul Masters 1000 di Parigi-Bercy e sulle Finals di Coppa Davis a Malaga.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Musetti-Rinderknech, quarto di finale del torneo ATP 250 di Chengdu. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go e Now TV.

PROGRAMMA MUSETTI-RINDERKNECH QUARTI ATP CHENGDU 2023

Sabato 23 settembre

Dalle 7.00

Jordan Thompson (Australia)-Roman Safiullin (Russia)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia)-Arthur Rinderknech (Francia)

MUSETTI-RINDERKNECH QUARTI ATP CHENGDU 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, Sky Go, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse