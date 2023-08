WTA Washington 2023: Sakkari e Gauff si prendono la finale

Saranno Maria Sakkari e Coco Gauff a giocare la finale del WTA 500 di Washington. E, a dispetto del ruolo di padrona di casa della diciannovenne di Atlanta, i favori del pronostico qui sono tutti per la greca, visti anche i precedenti che dicono 4-1. Nondimeno, però, è necessario comprendere anche l’esito delle semifinali per rimarcare come il confine sia un po’ sfumato.

Per quel che riguarda Sakkari, il successo arriva in tre set veramente complicati con la numero 1 del seeding, anche lei USA, Jessica Pegula. Anzi, va detto che l’ellenica impiega molto più tempo del dovuto per prevalere. La ragione è molto semplice: avanti 6-3 4-1 0-30 e poi ai vantaggi, improvvisamente si blocca e regala, letteralmente, il secondo set all’americana, salvo poi riprendersi a trovare il 6-3 4-6 6-2.

Nella seconda semifinale, invece, Gauff ha problemi piuttosto relativi con la russa Liudmila Samsonova. Il canovaccio è similissimo in tutti e due i set: tanti game lottati, ma l’americana ha quel qualcosa in più che la porta a trovare sempre il break nelle fasi iniziali (secondo game in un caso, terzo nell’altro). Tanto più che il servizio strappato arriva anche nell’ultimo game, con una pressione da fondo che è troppa per la sua avversaria.

Di fatto, la finale fungerà anche da lotta per la posizione numero 7 del ranking WTA, a disposizione della vincitrice del confronto ultimo della prima volta in cui Washington è WTA 500, con tutto quello che ne consegue in termini di trattamento finalmente migliore nell’organizzazione degli ordini di gioco.

Foto: LaPresse