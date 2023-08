ATP Kitzbuehel 2023, Sebastian Baez spezza il sogno di Dominic Thiem e conquista il titolo

Si infrange in finale il sogno del padrone di casa Dominic Thiem di conquistare il titolo del torneo ATP 250 di Kitzbuehel: al Generali Open 2023 di tennis, giocato sulla terra battuta outdoor, la wild card austriaca viene battuta nell’ultimo atto dall’argentino Sebastian Baez, vittorioso con lo score di 6-3 6-1 in un’ora e 21 minuti di gioco.

Nel primo set la svolta arriva nel quarto gioco, quando Thiem si fa rimontare da 30-0, perde quattro punti di fila e cede la battuta. Baez scappa sul 4-1 non pesante confermando lo strappo ai vantaggi, poi nel sesto game sciupa due opportunità per il 5-1. L’austriaco resta in scia, ma l’argentino non concede occasioni di controbreak e la chiusura arriva col servizio a disposizione sul 6-3 dopo 42 minuti.

Nella seconda partita Thiem perde il servizio a 30 in apertura e Baez ne approfitta per scappare subito sul 2-0. Nel quinto game l’austriaco cede ancora la battuta, questa volta a 15, poi il sudamericano ha un piccolo passaggio a vuoto e l’europeo ha due opportunità di recuperare almeno un break di ritardo, ma non le concretizza. Baez vola sul 5-1 e nel gioco seguente trova un nuovo strappo a 30 che gli consegna il titolo sul 6-1 dopo 39 minuti.

Le statistiche premiano l’argentino, che vince 63 punti contro i 42 dell’avversario, convertendo 4 palle break delle 6 avute e cancellando entrambe quelle concesse. A fare la differenza, inoltre, è la resa con la prima in campo, dato che Baez conquista 31 punti su 39 (79%), mentre Thiem si ferma a 19 su 32 (59%). L’unico dato in favore del padrone di casa riguarda gli ace messi a segno (5-0).

Foto: LiveMedia/Agn Foto