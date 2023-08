WTA Praga 2023: Stefanini subito sconfitta. Escono le cinesi Zhang e Zhu, bene Martincova e Noskova

Prosegue il torneo WTA di Praga, ma è terminata l’avventura della seconda azzurra presente in tabellone. Dopo Sara Errani anche Lucrezia Stefanini è stata sconfitta all’esordio dall’estone Kaia Kanepi con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco.

Una giornata che ha visto le vittorie delle padrone di casa Tereza Martincova e Linda Noskova. La prima ha superato in rimonta la connazionale Gabriela Knutson (n°240 del mondo) per 2-6 6-4 6-4; mentre la seconda ha battuto agevolmente l’americana Elvina Kalieva con un perentorio 6-1 6-2.

Cadono due teste di serie importanti, la numero due e la tre, entrambi cinesi: Shuai Zhang è stata sconfitta a sorpresa nel derby cinese da Yue Yuan con un doppio 6-2; mentre Lin Zhu si è arresa alla belga Yanina Wickmayer in tre set con il punteggio di 1-6 6-4 6-2.

Sconfitta anche la danese Clara Tauson dalla cinese Xiyu Wang, che si è imposta per 6-3 6-2. Vittoria a fatica per la francese Alize Cornet, che ha superato in tre set la ceca Lucie Havlickova per 6-2 4-6 6-2.

RISULTATI WTA PRAGA 2023 (1 AGOSTO)

Arango (Col) b. Palicova (Cze) 6-3 6-2

Schmiedlova (Svk) b. Tig (Rou) 6-2 6-2

Kanepi (Est) b. Stefanini (Ita) 6-2 6-3

Cornet (Fra) b. Havlickova (Cze) 6-2 4-6 6-2

Yuan (Chn) b. Zhang (Chn) 6-2 6-2

Wickmayer (Bel) b. Zhu (Chn) 1-6 6-4 6-2

Martincova (Cze) b. Knutson (Cze) 2-6 6-4 6-4

Niemeier (Ger) b. Watson (Gbr) 6-2 6-3

Wang (Chn) b. Tauson (Den) 6-3 6-2

Noskova (Cze) b. Kalieva (Usa) 6-1 6-2

FOTO: LaPresse