WTA Praga 2023: la pioggia rivoluziona ancora il programma. Finale spostata a domani

La pioggia continua ad essere la principale protagonista del WTA di Praga. Anche il programma odierno è stato sconvolto e rivoluzionato, visto che il torneo finirà addirittura nella giornata di domani, con la prosecuzione di una delle due semifinali e poi la finale.

Ad essere già certa di un posto nell’ultimo atto è la tennista di casa Linda Noskova. La ceca ha dominato la prima semifinale contro la tedesca Tamara Korpatsch, imponendosi con un duplice 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco.

L’altra semifinale è stata caratterizzata da continue interruzioni. Si è vicini alla chiusura visto che la giapponese Nao Hibino è in vantaggio per 5-2 nel terzo set contro la rumena Jaqueline Cristian. La giapponese guida il match con il punteggio di 4-6 7-6 5-2.

La finale domani non si terrà prima delle 10.30. Da segnalare che Noskova era inserita in tabellone a Montreal, ma difficilmente la ceca sarà presente in Canada.

