WTA Praga 2023, Nao Hibino conquista il titolo nella Finale posticipata per pioggia

La parola fine è stata scritta. La pioggia ha condizionato non poco la settimana del torneo WTA di Praga. L’evento in Repubblica Ceca ha avuto un’evoluzione che la perturbazione ha reso del tutto imprevedibile e non è un caso che quest’oggi sia arrivata la chiusura. Quest’oggi, infatti, è andata in scena la seconda semifinale tra la giapponese Nao Hibino (n.136 del ranking) e la rumena Jaqueline Cristian (n.122 del mondo).

Nella giornata di ieri lo score sorrideva, prima dell’interruzione definitiva, a Hibino, avanti 4-6 7-6 (2) 5-2. La nipponica è riuscita a mantenere il vantaggio e a imporsi con lo score di 6-3 nell’ultima frazione. Giapponese che quindi ha poi giocato l’atto conclusivo contro la padrona di casa Linda Noskova (n.71 WTA) e il riscontro, un po’ a sorpresa, è stato favorevole all’asiatica con il punteggio di 6-4 6-1.

Dopo un primo parziale equilibrato nel quale Hibino e Noskova sono state sullo stesso livello, il successo della prima frazione della giapponese ha dato il via al suo trionfo. La ceca, infatti, si è sciolta al cospetto della propria avversaria, non trovando più le misure del campo. Brava la nipponica a essere lì pronta a sfruttare la situazione e far calare il sipario.

Foto: mai groves shutterstock