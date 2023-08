WTA Praga 2023, la pioggia provoca il rinvio a domani delle semifinali

Il Livesport Prague Open 2023, torneo di tennis di categoria WTA 250, si concede un giorno di pausa forzata: la pioggia provoca il rinvio a domani delle semifinali, costringendo le giocatrici ad un tour de force, dato che in programma ci saranno nella stessa giornata anche la finale di singolare e quella di doppio.

Potrebbe ritrovarsi a giocare tre partite in un giorno la nipponica Nao Hibino, che è già in finale in doppio e, da lucky loser, ha raggiunto le semifinali in singolare, dove affronterà, nel match della parte alta del tabellone, la romena Jaqueline Cristian.

Nella parte bassa del main draw, invece, la semifinale sarà tra la padrona di casa ceca Linda Noskova, numero 4 del seeding, e la qualificata teutonica Tamara Korpatsch. Domani le semifinali sono in programma alle ore 10.00, poi un’ora e mezza dopo la conclusione delle stesse si disputerà la finale.

Dopo la conclusione della finale di singolare si giocherà quella di doppio, ed i tempi dipenderanno dalla presenza o meno nell’ultimo atto della tennista nipponica. Nel caso in cui il meteo impedisca la disputa dei match nella giornata di domani, il torneo potrebbe anche concludersi lunedì.

